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Самая народная артистка России

Надеже Бабкиной — 75

19 марта эстрадная певица, телеведущая и народная артистка РФ Надежда Бабкина отмечает 75-летие. Яркие моменты ее биографии и карьеры — в справке и фотогалерее «Ъ».

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Советская и российская певица Надежда Бабкина, 1990-е

Советская и российская певица Надежда Бабкина, 1990-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На своем творческом вечере в казино «Кристалл», 2002 год

На своем творческом вечере в казино «Кристалл», 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин награждает певицу орденом Дружбы в Кремле, 2005 год

Президент РФ Владимир Путин награждает певицу орденом Дружбы в Кремле, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству Алексей Митрофанов, продюсер Катерина фон Гечмен-Вальдек (в центре) и певица Надежда Бабкина на церемонии вручения премии «Стиль года», 2006 год

Зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству Алексей Митрофанов, продюсер Катерина фон Гечмен-Вальдек (в центре) и певица Надежда Бабкина на церемонии вручения премии «Стиль года», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

Певицы Лолита Милявская (слева) и Надежда Бабкина на праздновании дня рождения певицы Валерии, 2006 год

Певицы Лолита Милявская (слева) и Надежда Бабкина на праздновании дня рождения певицы Валерии, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На съемках телешоу, 2008 год

На съемках телешоу, 2008 год

На концерте в честь 50-летия Олега Газманова в Государственном Кремлевском дворце, 2001 год

На концерте в честь 50-летия Олега Газманова в Государственном Кремлевском дворце, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На церемонии вручения премии «Своя Колея» в Театре на Таганке, 2012 год

На церемонии вручения премии «Своя Колея» в Театре на Таганке, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Слева направо: телеведущая Оксана Пушкина, певица Надежда Бабкина и зампред комитета Госдумы по образованию Ирина Роднина на открытии ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки на Красной площади, 2013 год

Слева направо: телеведущая Оксана Пушкина, певица Надежда Бабкина и зампред комитета Госдумы по образованию Ирина Роднина на открытии ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки на Красной площади, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В закулисье, 2005 год

В закулисье, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Жданов  /  купить фото

На форуме-выставке «Многонациональная Россия» в театре «Русская песня», 2014 год

На форуме-выставке «Многонациональная Россия» в театре «Русская песня», 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На концерте «Старые песни о главном» в Кремле, 2007 год

На концерте «Старые песни о главном» в Кремле, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Жданов  /  купить фото

На встрече потомков Льва Толстого в Хамовниках, 1991 год

На встрече потомков Льва Толстого в Хамовниках, 1991 год

Фото: Жигайлов Алексей / ТАСС

На презентации коллекции одежды для женщин plus-size «Русская зима. ХXI век», 2016 год

На презентации коллекции одежды для женщин plus-size «Русская зима. ХXI век», 2016 год

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Надежда Бабкина и поющий робот Арди во время открытия Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, 2024 год

Надежда Бабкина и поющий робот Арди во время открытия Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, 2024 год

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Советская и российская певица Надежда Бабкина, 1990-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На своем творческом вечере в казино «Кристалл», 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин награждает певицу орденом Дружбы в Кремле, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству Алексей Митрофанов, продюсер Катерина фон Гечмен-Вальдек (в центре) и певица Надежда Бабкина на церемонии вручения премии «Стиль года», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

Певицы Лолита Милявская (слева) и Надежда Бабкина на праздновании дня рождения певицы Валерии, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На съемках телешоу, 2008 год

На концерте в честь 50-летия Олега Газманова в Государственном Кремлевском дворце, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На церемонии вручения премии «Своя Колея» в Театре на Таганке, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Слева направо: телеведущая Оксана Пушкина, певица Надежда Бабкина и зампред комитета Госдумы по образованию Ирина Роднина на открытии ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки на Красной площади, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В закулисье, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Жданов  /  купить фото

На форуме-выставке «Многонациональная Россия» в театре «Русская песня», 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На концерте «Старые песни о главном» в Кремле, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Жданов  /  купить фото

На встрече потомков Льва Толстого в Хамовниках, 1991 год

Фото: Жигайлов Алексей / ТАСС

На презентации коллекции одежды для женщин plus-size «Русская зима. ХXI век», 2016 год

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Надежда Бабкина и поющий робот Арди во время открытия Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, 2024 год

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Бабкина Надежда Георгиевна родилась 19 марта 1950 года в Ахтубинске Астраханской области. С детства участвовала в вокальной самодеятельности. В 1967 году победила на Всероссийском конкурсе молодежи в жанре русской народной песни.

В 1971 году окончила Астраханское музыкальное училище. В 1971–1976 годах училась в ГМПИ им. Гнесиных по специальности «руководитель народного хора». В 1983 году окончила Гнесинку по специальности «сольное народное пение». В 1985–1986 годах училась в ГИТИСе на режиссера эстрадных и массовых представлений.

В 1975 году во время учебы основала вокальный ансамбль «Русская песня». За годы работы творческий коллектив ансамбля выполнил обработку более сотни народных песен, многие из которых стали шлягерами. В 1989 году на базе ансамбля создан одноименный многофункциональный фольклорный центр, который в 2000-м был реорганизован в Московский музыкальный театр фольклора «Русская песня» с собственным зданием на Олимпийском проспекте, рассчитанным на 1 тыс. зрителей.

В 1992 году госпожа Бабкина дебютировала в качестве сольной певицы на фестивале «Славянский базар» в Витебске. В 1995 году стала президентом благотворительного фонда «Народная певческая культура», а в 1996 году — соучредителем некоммерческой организации «Фонд поддержки деятелей культуры».

С 2002 года — член партии «Единая Россия». В 2012 и 2024 годах была доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Входит в состав Совета по делам казачества при президенте РФ.

Сольная дискография Надежды Бабкиной за 30 лет творчества насчитывает более 15 альбомов. В ее карьере в кино есть несколько эпизодических ролей («ТАСС уполномочен заявить», «Снежная королева» и др.). В 2000–2007 годах вела программу «Бабкина суббота» на радио «Маяк». В 2010–2022 годах была соведущей ток-шоу «Модный приговор» на «Первом канале».

С 1974 по 1991 год была за мужем за барабанщиком ВИА «Лейся, песня», «Самоцветы» и «Красные маки» Владимиром Заседателевым. От первого брака имеет сына Данила Заседателева (с 2019 года — Бабкина), внука Георгия и внучек Веру и Марфу Бабкиных. Более 20 лет госпожа Бабкина находится в отношениях с певцом, основателем брендов косметики Gor Maison и парфюма Ucandles by Evgeni Gor Евгением Горшечниковым.

Заслуженная артистка РСФСР (1986), народная артистка РФ (1992). Награждена орденом Почета (1999), орденом Дружбы (2005), орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III, II степеней (2010, 2016, 2022). Лауреат премии правительства РФ в области культуры (2018). Отмечена благодарностью правительства РФ (2023).

В 2017 году Надежде Бабкиной был запрещен въезд на территорию Украины за гастроли в Крыму. В 2022–2023 годах внесена в санкционные списки Украины и Канады.

Дмитрий Квасов

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