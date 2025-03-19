Самая народная артистка России

19 марта эстрадная певица, телеведущая и народная артистка РФ Надежда Бабкина отмечает 75-летие. Яркие моменты ее биографии и карьеры — в справке и фотогалерее «Ъ».

Бабкина Надежда Георгиевна родилась 19 марта 1950 года в Ахтубинске Астраханской области. С детства участвовала в вокальной самодеятельности. В 1967 году победила на Всероссийском конкурсе молодежи в жанре русской народной песни.

В 1971 году окончила Астраханское музыкальное училище. В 1971–1976 годах училась в ГМПИ им. Гнесиных по специальности «руководитель народного хора». В 1983 году окончила Гнесинку по специальности «сольное народное пение». В 1985–1986 годах училась в ГИТИСе на режиссера эстрадных и массовых представлений.

В 1975 году во время учебы основала вокальный ансамбль «Русская песня». За годы работы творческий коллектив ансамбля выполнил обработку более сотни народных песен, многие из которых стали шлягерами. В 1989 году на базе ансамбля создан одноименный многофункциональный фольклорный центр, который в 2000-м был реорганизован в Московский музыкальный театр фольклора «Русская песня» с собственным зданием на Олимпийском проспекте, рассчитанным на 1 тыс. зрителей.

В 1992 году госпожа Бабкина дебютировала в качестве сольной певицы на фестивале «Славянский базар» в Витебске. В 1995 году стала президентом благотворительного фонда «Народная певческая культура», а в 1996 году — соучредителем некоммерческой организации «Фонд поддержки деятелей культуры».

С 2002 года — член партии «Единая Россия». В 2012 и 2024 годах была доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Входит в состав Совета по делам казачества при президенте РФ.

Сольная дискография Надежды Бабкиной за 30 лет творчества насчитывает более 15 альбомов. В ее карьере в кино есть несколько эпизодических ролей («ТАСС уполномочен заявить», «Снежная королева» и др.). В 2000–2007 годах вела программу «Бабкина суббота» на радио «Маяк». В 2010–2022 годах была соведущей ток-шоу «Модный приговор» на «Первом канале».

С 1974 по 1991 год была за мужем за барабанщиком ВИА «Лейся, песня», «Самоцветы» и «Красные маки» Владимиром Заседателевым. От первого брака имеет сына Данила Заседателева (с 2019 года — Бабкина), внука Георгия и внучек Веру и Марфу Бабкиных. Более 20 лет госпожа Бабкина находится в отношениях с певцом, основателем брендов косметики Gor Maison и парфюма Ucandles by Evgeni Gor Евгением Горшечниковым.

Заслуженная артистка РСФСР (1986), народная артистка РФ (1992). Награждена орденом Почета (1999), орденом Дружбы (2005), орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III, II степеней (2010, 2016, 2022). Лауреат премии правительства РФ в области культуры (2018). Отмечена благодарностью правительства РФ (2023).

В 2017 году Надежде Бабкиной был запрещен въезд на территорию Украины за гастроли в Крыму. В 2022–2023 годах внесена в санкционные списки Украины и Канады.

Дмитрий Квасов