Минюст: словарь традиционных ценностей появится в России к сентябрю

Нормативный толковый словарь с описанием традиционных ценностей России планируется разработать к сентябрю 2025 года, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на расширенной коллегии ведомства. По словам министра, в дальнейшем положения словаря будут использоваться при разработке правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Чуйченко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Константин Чуйченко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщил господин Чуйченко, консорциум образовательных и научных организаций уже подготовил описание традиционных ценностей, которые войдут в словарь. К сентябрю планируется разработать первый вариант полного текста словаря.

«Необходимо создавать такое правовое регулирование, которое будет ограждать наши ценности от внешнего разрушительного воздействия. Для облегчения этой работы право должно быть приведено в соответствие с нравственными ориентирами»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

В ноябре 2022 года президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В документе дается определение традиционных ценностей: «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство». К таковым в том числе относятся права и свободы человека, служение Отечеству, приоритет духовного над материальным, гуманизм и милосердие.

В июне 2024 года замглавы Минюста Всеволод Вуколов сообщал, что ведомство работает над проектом указа президента, который закрепит в толковом словаре понятие «традиционные ценности». Тогда он отмечал, что стране важно не «защищаться от западной методички», а «проводить свою линию».

Полина Мотызлевская