Петербургский арбитраж отложил заседание по иску «Газпрома» к Orlen и Europol Gaz

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отложил до 11 февраля 2026 года рассмотрение иска «Газпрома» к польской Orlen, которая владеет участком газопровода Ямал — Европа компании Europol Gaz и Ernst & Young. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

До этого суд уже откладывал заседание по делу до 13 августа 2025 года. Это было связано с «отсутствием [надлежащего] извещения ответчиков».

В октябре минувшего года истец уточнил оценку заявленных требований до $1 млрд (с $710 млн и 886 млн польских злотых). В обновленную оценку вошла стоимость изъятых польской стороной у «Газпрома» акций в совместном предприятии и нераспределенная прибыль по состоянию на конец 2021 года. В числе ответчиков также Ernst & Young Global Limited и Ernst & Young Sp. z o.o. Corporate Finance sp. k.

Ранее суд также привлекал к делу Генпрокуратуру РФ по ее заявлению из-за «беспринципных мер» польской стороны по отношению к активам «Газпрома», что, по мнению истца, нарушает права и законные интересы России. Генпрокуратура также требовала арестовать принадлежащую польской PGNiG (входит в состав энергетического концерна Orlen) недвижимость в Москве. Арбитраж удовлетворил этот иск частично, запретив вносить изменения в отношении объектов в ЕГРН.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что «Газпром экспорт» подал иски в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к трем европейским энергетическим компаниям: чешской ZSE, словацкой CEZ и австрийской OMV.

Дарья Астанина