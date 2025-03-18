Единый дизайн школьной формы выбрали в Нижегородской области

В Нижегородской области подвели итоги конкурса на лучший дизайн школьной формы. Победительницей стала основательница бренда JS Sense Евгения Комиссарова, она получит премию в размере 300 тыс. руб., сообщили в АНО «Центр 800».

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В основе дизайна Евгении Комиссаровой — мягкий деловой стиль. Все предметы коллекции можно комбинировать друг с другом. В ближайшее время отошьют образцы формы.

Конкурс на лучший дизайн школьной формы стартовал 4 февраля. Участники представили дизайн коллекции из повседневной и праздничной формы в двух возрастных категориях: 1-4 классы и 5-11 классы. Предложенные концепции оценивали руководители правительства региона, эксперты фэшн-индустрии, профессионалы швейного производства и сами школьники.

Елена Ковалева