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Никто снова не выкупил имущество воронежского авиазавода за 189 млн рублей

Никто не заявился на очередной тендер по реализации производственного комплекса воронежского авиазавода (ВАСО, филиал ПАО «Ил», которое входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация») в Борисоглебске. В связи с этим торги в форме публичного предложения признали несостоявшимися, следует из документации процедуры.

Здание, доля в котором выставлялась на продажу

Здание, доля в котором выставлялась на продажу

Фото: из документации торгов

Здание, доля в котором выставлялась на продажу

Фото: из документации торгов

Как и на предыдущих торгах, начальная цена актива составляла 188,6 млн руб., цена отсечения — 94,3 млн.

В состав лота входили 3/5 доли права собственности на нежилое одноэтажное здание площадью 36, 6 тыс. кв. м и право аренды 3/5 доли участка на 3,7 га. Также к реализации предлагались эстакада площадью 32,5 кв. м, ванна для испытания лодок, кольцевой монорельс, трансформаторная подстанция, распределительный пункт, силовой трансформатор ТСМА-560/6, телефонная линия, внутриплощадочные сети и ограждения из колючей проволоки.

Предыдущий тендер по реализации этого имущества также не состоялся из-за отсутствия желающих побороться за лот.

Алина Морозова