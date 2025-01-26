Имущество воронежского авиазавода снова выставили на торги за 189 млн рублей

На торги в форме публичного предложения снова выставили расположенный в воронежском Борисоглебске производственный комплекс воронежского авиазавода (ВАСО, филиал ПАО «Ил», которое входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»). Как и при предыдущем тендере, начальная цена лота составляет 188,6 млн руб., цена отсечения — 94,3 млн. Это следует из документации процедуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На продажу снова выставлено 3/5 доли в здании воронежского авиазавода

Фото: из документации торгов На продажу снова выставлено 3/5 доли в здании воронежского авиазавода

Фото: из документации торгов

В состав лота входят 3/5 доли права собственности на нежилое одноэтажное здание площадью 36, 6 тыс. кв. м и право аренды 3/5 доли участка на 3,7 га в районе промышленной застройки на улице 40 лет Октября, 309. Также на продажу выставлены эстакада площадью 32,5 кв. м, ванна для испытания лодок, кольцевой монорельс, трансформаторная подстанция, распределительный пункт, силовой трансформатор ТСМА-560/6, телефонная линия, внутриплощадочные сети и ограждения из колючей проволоки. При этом инженерные коммуникации в неудовлетворительном состоянии, теплопроводные сети отсутствуют, а электроэнергия и вода отключены.

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 марта, итоги планируется подвести 12 марта.

Предыдущий тендер по реализации этого имущества не состоялся из-за отсутствия заявок на участие в нем.

Алина Морозова