Судебное следствие возобновлено по делу о попытке отравления военных летчиков

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону прервал прения и возобновил судебное следствие по уголовному делу уроженца Украины Егора Семенова. Его обвиняют в госизмене, а также в попытке отравить военных летчиков на банкете в Армавире, сообщила пресс-служба суда. Защита заявила, что в деле имеются новые обстоятельства, которые необходимо исследовать суду. Егор Семенов полностью признал вину.

Судебный процесс по делу «армавирского отравителя» Семенова проходит в закрытом режиме, поэтому в суде не уточняют, о каких новых обстоятельствах идет речь. Сегодня, 18 марта, на процессе было запланировано продолжение прений, в ходе которых должна была выступить защита. Прения начались 10 марта, государственное обвинение предложило назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Уроженец Украины Егор Семенов жил в Московской области и имел гражданство России, при этом он был настроен против проведения СВО и по собственной инициативе связался со спецслужбами Украины. По заданию кураторов в октябре 2023 года злоумышленник приехал в Армавир, где, как ему было известно, должна была пройти встреча выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков. Егор Семенов добавил сильнодействующее лекарство в алкоголь и в торт, после чего с курьером передал отравленные продукты участникам банкета. Попытка отравления не удалась, так как военные сочли подарок подозрительным.

Анна Перова, Краснодар