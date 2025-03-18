Минфин планирует приватизацию семи компаний в 2026 году

Минфин намерен включить семь компаний в список на приватизацию в 2026 году, сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев. По его оценке, в результате в бюджет может поступить от 100 млрд до 300 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Сейчас 30 штук (в списке на приватизацию.— "Ъ") — это "усушка произошла"... Чтобы продать в 2026-м, надо реально год-полтора подготовки. То есть эти компании даже не все ПАО, и там понятно, что надо юридическую структуру и форму менять, знакомить инвесторов»,— рассказал господин Моисеев после заседания коллегии Росимущества (цитата по ТАСС).

Глава Росимущества Вадим Яковенко сообщал, что в 2024 году по результатам приватизации имущества казны и корпоративных активов в бюджет поступило 132 млрд руб. при планировавшихся 6 млрд руб. Глава Минфина Антон Силуанов сегодня, 18 марта, анонсировал подготовку предложения по «большой приватизации». Сколько компаний она может затронуть, он не уточнил.

В 2025 году поступления от реализации имущества должны составить не менее 100 млрд руб. Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил «Ъ», что в прогнозный план приватизации власти внесли 184 хозяйственных общества.

Подробности — в интервью господина Моисеева.