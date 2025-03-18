Цивилев представил антикризисную программу угольной промышленности

Глава Минэнерго Сергей Цивилев 17 марта провел выездное совещание по вопросам развития угольной промышленности, сообщила пресс-служба ведомства. В ходе совещания он представил антикризисную программу угольной промышленности России. В мероприятии участвовали главы угледобывающих регионов, представители угольных компаний, федеральных ведомств, ОАО РЖД и отраслевого сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Программа направлена на улучшение логистики, развитие международного сотрудничества, поддержку угольных регионов и моногородов. Также предусмотрена финансовая и налоговая поддержка отрасли. Основные цели — сохранить объемы экспорта угля и привлечь инвестиции для стабильной добычи.

«Мы обязаны сделать все, чтобы угольная отрасль в России развивалась. Сейчас мы готовимся к завершению согласования Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года, согласно которой наша планка добычи угля составляет не ниже 600 млн тонн в год»,— заявил господин Цивилев.

Итоговая версия программы будет дополнена предложениями отраслевого сообщества и региональных властей перед направлением на рассмотрение комиссии по экономическим вопросам правительства, отметило Минэнерго.

По итогам 2024 года совокупный убыток российских угольных компаний оценивается более чем в 100 млрд руб., экспорт при небольшом росте добычи сократился почти на 8% год к году. В 2025 году аналитики допускают и сокращение производства угля на 10%.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Затяжной углепад».