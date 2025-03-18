Фирму в Москве привлекают к «субсидиарке» на 5 млрд рублей по долгам кубанского застройщика

Конкурсный управляющий ООО СЗ «МСК-Инвест» Руслан Шуман обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам предприятия ООО «Московская строительная компания» («МСК») на сумму более 5,2 млрд руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «МСК-Инвест» зарегистрировано в 2018 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Учредители — Владимир Жемеря (51%) и «Г.К. Чэнжунь Технолоджи Лимитед» (Гонконг) — головная компания ООО «МСК». Убыток компании за 2023 год составил 12,7 млн руб., кредиторская задолженность — 118,1 млн руб. ООО «МСК» зарегистрировано в Москве а 2012 году. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Головная компания — H.K. Chengrun Technology Limited (Гонконг). Выручка компании за 2023 год составила 209 млн руб., убыток — 21,5 млн руб.

В ноябре 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО СЗ «МСК-Инвест» банкротом. Инициатором банкротства застройщика выступил ИП Осипов Сергей Вагакович. Компания задолжала предпринимателю более 298,1 млн руб. Заявитель указал, что в сентябре 2022 года между застройщиком и Сергеем Осипяном был заключен договор ипотеки земельного участка. Компания передала в залог предпринимателю земельный участок площадью 41,5 тыс. кв. м по адресу Ипподромная, 1/1. Однако обязательства, обеспеченные ипотекой земельного участка, должник не исполнил. В связи с чем Сергей Осипян обратился в суд с требованием о признании застройщика банкротом.

СЗ «МСК-Инвест» начал возводить ЖК «Огни города» по улице Ипподромная, 1/1 в Краснодаре в 2020 году. Компания планировала построить пять 24-этажных домов на земельном участке общей площадью 41,5 тыс. кв. м. Однако в 2021 году строительство пришлось заморозить из-за отсутствия в проектной документации социальной инфраструктуры и парковок.

Тат Гаспарян