ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Сбербанк (MOEX: SBER) за распространение ненадлежащей рекламы кредитной карты. Компании выдано предписание об устранении нарушения и назначен штраф (ч.1 ст.14.3 КоАП).

По данным службы, в рекламе Сбербанка содержалась «привлекательная для потребителей» информация о платежах без комиссий и бесплатном годовом обслуживании, а также о кэшбэке 10% при оплате покупок на Мегамаркете кредитной картой банка. Другие сведения приводились в сноске мелким и трудночитаемым шрифтом в течение короткого времени.

В конце февраля ФАС оштрафовала из-за ненадлежащей рекламы четыре банка — Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк. Общая сумма штрафа составила 22 млн руб. В январе регулятор назначил штраф Совкомбанку за рекламу вклада.