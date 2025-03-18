Роспотребнадзор отметил высокий уровень заболеваемости ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России третью неделю подряд держится на высоком уровне — в неделю регистрируется более 1,1 млн случаев, сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве напомнили, что весенняя погода «может быть обманчива», и призвали не спешить переходить на весенний гардероб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Слишком ранний переход на легкую одежду может способствовать переохлаждению с последующим развитием респираторных заболеваний. Крайне важен в весенний период сбалансированный рацион питания, содержащий достаточно витаминов и микроэлементов»,— говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В связи с распространением ОРВИ и гриппа в России на прошлой неделе были закрыты 462 школы, 162 дошкольных учреждения, 11 школ-интернатов и одно профессиональное училище.

Ведомство также сообщило о снижении заболеваемости COVID-19 — за прошедшую неделю в России зарегистрировано 3,8 тыс. случаев, что на 14,6% ниже по сравнению с предыдущей.

Полина Мотызлевская