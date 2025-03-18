В Ставрополе после массового отравления в реанимации остаются отец и сын

Появились подробности в деле об отравлении из семьи из пяти человек в Новоалексаровском округе Ставрополья. Глава семейства и 12-летний сын находятся сейчас в реанимации городской больницы, сообщили в СУ СК региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По основной версии следствия 38-летний отец семейства травил насекомых в подвале в субботу, 15 марта. После этого 17 марта, в понедельник, он, его 59-летняя теща, 32-летняя жена и дети почувствовали себя плохо. Самый младший ребенок, дочка 8 лет скончалась.

Девочка была ученицей первого класса, а ее 12-летний брат — шестого.

Все эти материалы изъяли для проведения экспертизы.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», прокуратура Новоалександровского района начала проверку по факту отравления, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Николай Аксенов