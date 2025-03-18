Жителя Орловской области осудили на 15 лет за финансирование ВСУ

2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Орловской области к 15 годам лишения свободы за государственную измену (ст. 275 УК РФ) и содействие террористической деятельности (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ), сообщил Центр общественных связей ФСБ России. В качестве наказания мужчине 1976 года рождения также назначено ограничение свободы на один год со штрафом 500 тыс. руб. Приговор вступил в силу.

Как установило следствие, с 2023 по 2024 год осужденный переводил деньги в поддержку украинских террористических организаций. Перечисленные средства направлялись на покупку дронов, вооружения, боеприпасов и тактической экипировки для украинской армии для боевых действий против ВС РФ, указало ведомство.

Фигурант дела был ранее задержан сотрудниками ФСБ. На кадрах допроса, опубликованных службой, мужчина признался, что переводил деньги в виде криптовалюты вооруженным формированиям ВСУ. По его словам, в содеянном он раскаивается.