В 2024 году консолидированный бюджет Татарстана сложился с профицитом в размере 21,8 млрд руб. Это ставит республику в топ-3 регионов страны по данному показателю. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы Счетной палаты России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан попал в тройку регионов по объему профицита бюджета в 2024 году

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Татарстан попал в тройку регионов по объему профицита бюджета в 2024 году

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Согласно данным Счетной палаты России, наибольший профицит по итогам 2024 года был зафиксирован в Московской области — 81,5 млрд руб. На втором месте оказалась Донецкая Народная Республика с показателем в 26 млрд руб. Третье место занял Татарстан.

В общей сложности, по данным издания, консолидированный бюджет регионов страны в 2024 году испытал дефицит на уровне 297 млрд руб., что на 97 млрд руб. больше, чем в 2023 году.

Артём Дергунов