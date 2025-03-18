Хабаровск ожидает делегации четырех стран на параде в День Победы над Японией

В Хабаровском крае основным мероприятием празднования 80-й годовщины разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны станет Парад Победы 3 сентября. Предполагается участие представителей российского парламента, федеральных и региональных делегаций, а также — иностранных делегаций из Беларуси, Китая, КНДР и Монголии. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края по итогам тематического совещания.

Как сообщается, губернатор Дмитрий Демешин отметил важность соблюдения мер безопасности, а также акцентировал внимание на необходимости обеспечить участие в них каждого ветерана, кто хочет и сможет сделать это по состоянию здоровья. Со слов и. о. зампреда правительства края по социальным вопросам Александра Дорофеева сообщается, что комплексный план включает «оказание адресной социальной помощи ветеранам, увековечение имен и подвигов участников войны, приведение в порядок мемориалов, памятников и обелисков, воинских захоронений, а также проведение торжественных, мемориальных, информационных, культурно-просветительских, спортивных мероприятий, патриотических акций».

В Хабаровском крае проживает 695 ветеранов войны, из них непосредственных участников — 50 человек. Каждый из них до 9 мая получит юбилейную медаль. Также по поручению Президента РФ участникам ВОВ выплатят по 80 тыс. рублей, остальным категориям ветеранов — по 55 тыс.

Эрнест Филипповский, Хабаровск