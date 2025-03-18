Иран сделал шаг к ЕАЭС

Временное соглашение о свободной торговле Ирана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) заменит полноформатный договор — страна официально сообщила о завершении внутригосударственных процедур согласования документа, который вступит в силу 15 мая 2025 года. В Евразийской экономической комиссии рассчитывают, что заключение нового соглашения позволит довести взаимный товарооборот до рекордных $12 млрд. Однако санкции и валютные проблемы Ирана, асимметрия внешней торговли и собственный курс на импортозамещение будут ожидаемо тормозить рост товарооборота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Евразийская экономическая комиссия получила официальное уведомление от Исламской Республики Иран о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу полноформатного соглашения о свободной торговле с ЕАЭС. Как пояснил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, новое соглашение вступит в силу 15 мая 2025 года, по истечении 60 дней после уведомления. Документ о завершении всех процедур странами ЕАЭС был отправлен Ирану в январе.

Соглашение описывает основные правила торговли между сторонами, в том числе введение режима наибольшего благоприятствования и национального режима, применение защитных мер и таможенного администрирования, отказ от применения количественных запретов и ограничений на ввоз товаров. Его реализация станет «эффективным инструментом развития торговли между странами» и поможет довести взаимный товарооборот до рекордных $12 млрд, вдвое выше текущего.

Отметим: с 2019 года в торговле с Ираном и ЕАЭС применялось временное соглашение о свободной торговле, уже позволившее удвоить товарооборот за четыре года — с $2,1 млрд в 2019-м до $4,1 млрд в 2023 году. Новое, постоянное соглашение, устанавливающее беспошлинный режим между сторонами в отношении почти 90% всей товарной номенклатуры — это касается более 95% взаимной торговли,— было подписано 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге (см. “Ъ” от 22 декабря 2023 года).

В то же время санкции, введенные в отношении Ирана и РФ, на которую приходится большая часть торговли со стороны союза, вызванные ими валютные проблемы, асимметрия торговли и иранское импортозамещение будут ожидаемо тормозить развитие взаимоотношений двух сторон. В посвященной торговой динамике Ирана и ЕАЭС работе Алексея Козырева из Института стран Азии и Африки МГУ (автор — консультант экономического отдела торгпредства РФ в Иране) на протяжении последних 20 лет оборот торговли между сторонами характеризовался высокой волатильностью — за каждым пиком следовало глубокое падение, а доля иранского экспорта, приходящаяся на страны ЕАЭС, на протяжении 2003–2018 годов не превышала 1%. Структура же экспорта из ЕАЭС в Иран претерпела значительные изменения, «которые можно охарактеризовать как деградацию» — «союзные» минеральные продукты и продукция черной металлургии утратили место на рынке этой страны, а к 2022 году их заместила продукция АПК, заняв первое место в экспорте ЕАЭС и сформировав 65,5% товарного потока.

Это, в частности, объясняется политикой «экономики сопротивления» в Иране, который активно защищает внутренний рынок и стремится к полному самообеспечению товарами ключевых отраслей. Западные санкции в отношении Ирана также наносят ущерб внешней торговле, изолируя его от мировой финансово-банковской системы, что привело к хронической нехватке иностранной валюты, затрудняет проведение операций и снижает привлекательность иранского рынка для экспортеров из ЕАЭС. Впрочем, после 2022 года для РФ, на которую приходилось около трех четвертей торговли союза с Ираном, привлекательность Тегерана как торгового партнера резко выросла, как и товарооборот, но данные таможенной статистики ФТС остаются закрытыми.

Анна Королева, Олег Сапожков