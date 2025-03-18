Непризнанная Coca-Cola

Спустя три года после ухода из России глобальной Coca-Cola напиток под этим брендом ритейлерам начала предлагать новосибирская компания ПКВ (производит недорогие лимонады Loca). Выпуском продукции структура может заниматься в рамках договоренностей с компаниями, зарегистрировавшими марку Coca-Cola в Южной Осетии. Маржинальность производства газировки может достигать 60%, но из-за правовых и репутационных рисков ее вряд ли рискнут закупать крупные сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ритейлеры начали получать предложения о поставках напитков под брендом Coca-Cola, производителем которой выступает зарегистрированное в Южной Осетии ООО «Кока-Кола Компании» в партнерстве с российским ООО ПКВ. Об этом говорится в презентации для торговых сетей (есть у “Ъ”). Этикетка продукции, согласно визуальному ряду, практически идентична оригинальному напитку. В ПКВ “Ъ” оперативно не ответили. Связаться с «Кока-Кола Компании» не удалось.

Американская The Coca-Cola Company приостановила работу в России весной 2022 года. Структуры подконтрольной ей Coca-Cola HBC сосредоточились на локальных брендах. Так, «дочка» глобальной компании ООО «Мултон Партнерс» запустила линейку «Добрый кола». В рознице оригинальная Coca-Cola представлена за счет поставок из Ирана, Азербайджана и других стран, говорят в «Infoline-Аналитике». Согласно «Нильсену», Coca-Cola в 2024 году все же заняла 13-ю позицию в рейтинге наиболее востребованных в России брендов прохладительных напитков.

В презентации для ритейлеров продукция ПВК позиционируется как легальная за счет схемы использования товарного знака. Сама марка Coke зарегистрирована ООО «Кока-Кола ОСТ», срок действия регистрации — до 2034 года. Проверить аффилированность ООО «Кока-Кола Компании» и ООО «Кока-Кола ОСТ» невозможно из-за отсутствия в Южной Осетии электронного реестра юрлиц. В ООО «Кока-Кола ОСТ» “Ъ” не ответили.

В апреле 2024 года заместитель руководителя комитета метрологии и стандартизации Южной Осетии Гульнази Кокоева говорила местному изданию «Сапа», что в республике уже зарегистрированы другие марки The Coca Cola Company — Fanta и Sprite. Республика не входит в перечень 200 стран Парижской конвенции по охране промышленной собственности, говорила она.

В России правообладателем товарных знаков Coke и Coca-Cola выступает американская The Coca-Cola Company, следует из данных Роспатента. Срок действия исключительного права в конце 2022 года был продлен до 2032 года.

Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» адвокатского бюро КИАП Эльдар Гулиев обращает внимание на то, что товарные знаки Coca-Cola действуют в России, несмотря на уход с локального рынка глобального игрока. Использование непосредственно их или сходных без договоренности с ним с высокой вероятностью будет нарушением.

Но нарушение исключительных прав, по словам господина Гулиева, должен установить суд, который также выберет меру компенсации. Она может быть, например, в двукратном объеме стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Юрист Forward Legal Алена Пантелей говорит, что The Coca-Cola Company может также подать заявление о недобросовестной конкуренции в ФАС. Советник практики интеллектуальной собственности бюро «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Юрий Яхин сомневается в возможности привлечения к ответственности компании из Южной Осетии. Но для российского продавца речь также может идти о штрафе до 5 млн руб., административных или уголовных мерах.

ООО ПКВ, согласно СПАРК, контролируется Константином Муравьевым. Лимонады компании под брендом Loca позиционируются как доступная альтернатива Coca-Cola, Fanta и Sprite и представлены в том числе в федеральных сетях. ПКВ в конце 2024 года получила несколько деклараций соответствия на сильногазированные напитки с наименованием Coca-Cola.

Для выпуска газировки со вкусом колы компания должна закупить компаунд (ароматическая основа). Сейчас такое сырье, по словам сооснователя Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антона Стельмакова, доступны в нескольких вкусовых и ценовых вариантах у всех крупных производителей. Оригинальную Coca-Cola от аналога по вкусу отличит только половина потребителей, считает он. Себестоимость производства литровой бутылки газировки со вкусом колы эксперт оценивает в 55 руб. без учета логистики. ПВК предлагает ритейлерам свою продукцию за 89 руб. при самовывозе со склада в Новосибирске. Рентабельность в этом случае может превышать 60%.

В «Infoline-Аналитике» не думают, что поставки сомнительной Coca-Cola заинтересуют крупные сети из-за финансовых и репутационных рисков, в отличие от несетевой розницы. Натуральные продажи прохладительных напитков, по оценкам «Нильсена», в 2024 году выросли на 8,7%, денежные — на 23,1%. В NTech говорят, что спрос в категории непосредственно сладких газировок за 2024 год вырос на 6% и 22,3% соответственно. Кола сформировала 44,8% спроса в литрах и 47,6% в рублях. Доля бренда Coca-Cola составила в категории сладких газировок 2,4% и 5,1% соответственно.

Александра Мерцалова