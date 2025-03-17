Бывший игрок КХЛ и НХЛ Клоучек погиб в 45 лет

Умер экс-игрок «Барыса» и команд КХЛ и НХЛ Томаш Клоучек, сообщила его жена Барбора. Ему было 45 лет. Спускаясь на лыжах по склону в районе горы Медведин (Чехия), спортсмен столкнулся с опорой линии электропередачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Томаш Клоучек (слева)

Фото: Reuters Томаш Клоучек (слева)

Фото: Reuters

«Вчерашний день принес ужасную утрату. Мой муж, моя опора, моя любовь и отец наших детей Томаш Клоучек ушел от нас навсегда. Считаю необходимым сообщить об этом. Прошу отнестись с уважением к нашему горю и частной жизни»,— написала супруга экс-хоккеиста в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В начале 2000-х годов Томаш Клоучек принял участие в 141 игре в составе клубов НХЛ. Он выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нэшвилл Предаторс» и «Атланту Трэшерс». В КХЛ бывший хоккеист сыграл 128 матчей в 2008–2012 годах. Клоучек завершил карьеру в 2017 году.