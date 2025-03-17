Швейцария лишила более 30 тыс. украинцев статуса беженцев

Свыше 30 тыс. граждан Украины утратили статус беженцев в Швейцарии с начала СВО, сообщила пресс-служба Государственного секретариата по миграции страны. По сравнению с началом месяца их число выросло на 199 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Понедельник, 17 марта,— текущие цифры... 30 918 (тыс.— "Ъ") с завершенным S-статусом»,— говорится в сообщении в социальной сети X. Более 68 тыс. украинцев сохранили данный статус активным. Это на 133 человека больше, чем 3 марта.

Статус защиты S дает его обладателю право на жилье, работу, финансовую помощь и медицинское обслуживание в Швейцарии. Документ выдают на один год, и его можно продлить.

В конце ноября Национал-консервативная партия Швейцарии (UDC), занимающая большинство мест в парламенте, выступила против продолжения многомиллиардной помощи Украине. Такое же мнение представители UDC высказали и по поводу предоставления украинцам статуса беженцев.

«Швейцария предоставила временную защиту 65 тыс. украинцев, пользующихся статусом S. С тех пор общая стоимость этой меры составила около 3 млрд франков... Несмотря на эту ошеломляющую сумму, Федеральный совет запрашивает дополнительный кредит в размере 185 млн франков»,— отметили тогда в UDC.

В январе газета SonntagsZeitung писала, что швейцарские власти ужесточили украинцам доступ к защите S. Теперь, если беженец получает этот статус в другой стране, Швейцария отправляет его туда.