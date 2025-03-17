Politico: Венгрия одобрила санкции против России после вмешательства США

Власти Венгрии согласились продлить санкции против России после разговора венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто и госсекретаря США Марко Рубио. Тот призвал главу МИД Венгрии не подрывать санкционную политику сообщества. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Действие санкций Евросоюза должно продлеваться каждые полгода путем голосования. Это требует единогласной поддержки всех 27 стран—членов ЕС. В этом году действие ограничений истекало 31 января.

Перед встречей глав МИДов ЕС в Брюсселе 27 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции разрушили конкурентоспособность европейской экономики и не навредили российской. Он связал приход к власти в США Дональда Трампа с необходимостью сменить подход ЕС в этом направлении. Позднее Венгрия согласилась поддержать 16-й пакет антироссийских санкций. При этом, как сообщал господин Сийярто, Будапешт добился исключения для использования российской нефти и нефтепродуктов, ограничения на которые были предусмотрены в пакете санкций, а также избежал запрета на работу российского «Метровагонмаша», который занимается техобслуживанием метро в Будапеште.

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