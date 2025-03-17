Politico: Венгрия одобрила санкции против России после вмешательства США
Власти Венгрии согласились продлить санкции против России после разговора венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто и госсекретаря США Марко Рубио. Тот призвал главу МИД Венгрии не подрывать санкционную политику сообщества. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Действие санкций Евросоюза должно продлеваться каждые полгода путем голосования. Это требует единогласной поддержки всех 27 стран—членов ЕС. В этом году действие ограничений истекало 31 января.
Перед встречей глав МИДов ЕС в Брюсселе 27 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции разрушили конкурентоспособность европейской экономики и не навредили российской. Он связал приход к власти в США Дональда Трампа с необходимостью сменить подход ЕС в этом направлении. Позднее Венгрия согласилась поддержать 16-й пакет антироссийских санкций. При этом, как сообщал господин Сийярто, Будапешт добился исключения для использования российской нефти и нефтепродуктов, ограничения на которые были предусмотрены в пакете санкций, а также избежал запрета на работу российского «Метровагонмаша», который занимается техобслуживанием метро в Будапеште.
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