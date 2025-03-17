В Пермском университете изучают возможность добычи редкоземов на территории КУБа

Ученые ПГНИУ разрабатывают технологии добычи редкоземельных металлов из изливов шахтных вод на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Как рассказали «Ъ-Прикамье» в университете, в конце 1980-х — начале 1990-х годов специалисты из научных институтов проводили исследования на шахтах «Ключевская», «Центральная», «Широковская». Анализ данных показал, что в горных породах есть широкий спектр микроэлементов, в том числе ниобий, вольфрам и скандий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, шахты Кизеловского угольного бассейна были закрыты в 1990-е — начале 2000-х годов в связи с нерентабельностью. После этого в шахтах начала скапливаться талая и дождевая вода, которая, окисляясь, стала попадать в местные водоемы. Это привело к загрязнению рек на территории Кизеловского, Гремячинского, Чусовского и Губахинского округов из-за многочисленных изливов кислых шахтных вод.

По словам замдиректора Естественнонаучного института ПГНИУ Николая Максимовича, суть нового метода состоит в очистке вод изливов в сочетании с извлечением полезных компонентов. Такой способ очистки реален и выгоден в эколого-экономическом отношении.