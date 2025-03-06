Профессиональный бокс прирос смешанными единоборствами

На боксерском рынке появился новый очень серьезный игрок. Им стала организация, в которой деньги саудовских инвесторов, уже льющиеся бурным потоком в бокс, соединились с богатым опытом двух промоушенов, занимающихся смешанными единоборствами и реслингом,— UFC и WWE. Ее учредители обещают создание «структурированной системы», направленной в первую очередь на «развитие талантов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Турки Аль аш-Шейх (в центре) во время матча за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между Александром Усиком (слева) и Тайсоном Фьюри, 19 мая 2024 года

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Турки Аль аш-Шейх (в центре) во время матча за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между Александром Усиком (слева) и Тайсоном Фьюри, 19 мая 2024 года

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Турки Аль аш-Шейх, руководитель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии, объявил о создании новой структуры, которая будет заниматься профессиональным боксом. Она стала плодом партнерства между саудовскими инвесторами — такими как ведомство Аль аш-Шейха и компания Sela — и компанией TKO Group Holdings. В нее входят два промоушена — UFC и WWE. Первый является ведущим в смешанных единоборствах, второй — в чрезвычайно популярном в США реслинге, миксе из борьбы и циркового шоу. Президенты UFC и WWE Дейна Уайт и Ник Хан, прежде выполнявший роль менеджера у знаменитых боксеров Мэнни Пакьяо и Джеймса Тони, будут осуществлять оперативное управление структурой, пока не получившей названия. Предполагается, что активную работу она начнет в 2026 году.

Речь идет о чрезвычайно любопытном проекте, интригующем прежде всего своими учредителями.

Саудовская Аравия в последнее время неожиданно превратилась в едва ли не самого мощного игрока на боксерском рынке благодаря колоссальным инвестициям в организацию важнейших боев. Скажем, в конце прошлого года в Эр-Рияде украинец Александр Усик отстоял статус лучшего супертяжеловеса мира, справившись с британцем Тайсоном Фьюри, а призовой фонд их матча вплотную приблизился к $200 млн. Саудовские инвесторы обеспечили и проведение двух вызвавших колоссальный ажиотаж поединков за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. В октябре победу одержал Бетербиев, в феврале — Бивол.

Что касается американских промоушенов, то они давно ассоциируются с жестким управлением и высокой коммерческой эффективностью. Востребованность трансляций их турниров постоянно растет, как и доходы. В 2023 году общие поступления и UFC, и WWE составили около $1,3 млрд. При этом промоушены и ранее сотрудничали с партнерами из Саудовской Аравии.

Учредители новой структуры пока не сказали ничего конкретного о том, как именно она будет функционировать. Известно лишь, что приоритетом для нее будет «развитие талантов во всем мире» с использованием инфраструктуры UFC и «хорошо структурированной системы управления».

Однако эксперты не сомневаются, что лига может превратиться в конкурента «традиционным» боксерским институтам — прежде всего крупным промоутерам, а возможно, и организациям, контролирующим бокс, то есть Всемирному боксерскому совету, Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской ассоциации и Всемирной боксерской организации.

И ESPN, и Boxingnews, рассказывая о проекте, вспоминали о том, что идея своего рода «альтернативной лиги» понравилась целому ряду аналитиков. Они указывали на то, что в профессиональном боксе налицо признаки пусть не слишком явного, но кризиса или по крайней мере застоя. Они вызваны в основном причинами, имеющими отношение к управлению видом. Речь, например, о неспособности организаций обеспечить соблюдение регламента в той части, что относится к обязательной защите чемпионами своих титулов, или дефиците объединительных, за несколько званий, боев. Эти проблемы привели, в частности, к некоторому падению интереса к боксерским трансляциям.

Алексей Доспехов