Движение трамвайных маршрутов № 3 и № 5 временно прекращено после схода трамвая с рельсов на перекрестке улиц Модельная — Техническая. Об этом сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани из-за схода трамвая с рельсов приостановлено движение двух маршрутов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани из-за схода трамвая с рельсов приостановлено движение двух маршрутов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Причина инцидента — износ рельсового хозяйства. Трамвайные пути на этом участке не обновлялись с 1964 г. На месте работают аварийные службы.

В пресс-службе предприятия напомнили, что на капитальный ремонт трамвайных путей и контактных сетей Казани необходимо около 6 млрд руб.

UPD: Движение полностью восстановлено

Дарья Сайфиева