Арест подозреваемого в хищении 168 млн рублей из МДЦ в Сочи продлили до апреля

По ходатайству следователя СО УВД по Сочи арест подозреваемого в хищении 168 млн руб. из сейфовых ячеек Многофункционального депозитарного центра в Сочи продлили до 14 апреля 2025 года. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В середине января полиция Сочи задержала исполняющего директора многофункционального депозитарного центра по подозрению в хищении денежных средств. В правоохранительные органы обратились 18 граждан, пострадавших от кражи. Общая сумма ущерба составила около 168 млн руб.

Фигуранта дела задержали на рабочем месте и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе расследования в лесном массиве специалисты обнаружили тайник с частью похищенных средств. Из тайника сотрудники УВД изъяли 600 тыс. долларов.

Следователи отдела полиции Центрального района Сочи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Подозреваемого арестовали на два месяца, до 15 марта. Арест продлили до 14 апреля 2025 года.

Суд отклонил просьбы обвиняемого о применении альтернативных мер пресечения, таких как домашний арест или внесение залога.

Мария Удовик