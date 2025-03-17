Спор о Волочаевском пляже в Новороссийске вновь дошел до Верховного суда РФ

Дело о Волочаевском пляже в Новороссийске, на котором ООО «Порт Виктория» планировало построить терминал по перевалке зерна и металла в чушках, вновь дошло до Верховного суда РФ. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Предметом спора выступает земельный участок площадью 0,87 га между военной гаванью и ООО «БТОФ-Терминал». Судебная тяжба длится с 2021 года. Инициатором спора выступило Росимущество, подав иск к ООО «Порт Виктория» об отсутствии права собственности на землю. Суд первой инстанции встал на сторону общества, однако истец настаивал на своем, дойдя до Верховного суда, определением которого дело было отправлено для нового рассмотрения в Арбитражный суд Краснодарского края.

На втором круге суд встал на сторону межрегионального управления Росимущества. Приобретенный ООО «Порт Виктория» участок был возвращен в собственность государства. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 20 января 2025 года постановил оставить в силе решение суда первой инстанции, без удовлетворения кассационной жалобы. Поскольку спорный участок сформирован за счет территории общего пользования и частично входит в границы береговой полосы Черного моря, приватизация таких участков не допускается. Однако компания «Порт Виктория» продолжает обжаловать судебные решения о признании отсутствующим права собственности на Волочаевский пляж в Новороссийске в вышестоящей инстанции.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Порт Виктория» зарегистрировано в Новороссийске в апреле 2019 года. Компания специализируется на вспомогательной деятельности, связанной с водным транспортом. Генеральным директором «Порта Виктория» является Руслан Лисовой, учредителями в равных долях — ООО «Порт Инвест» и Артем Колчекьян. Выручка по итогам 2023 года составила 7,3 млн руб., чистый убыток 2,1 млн руб.

Алена Воробьева