Парк «Швейцария» за 2024 год заработал 21,5% от своего бюджета

Расходы муниципального парка «Швейцария» в 2024 году составили 408,8 млн руб., из которых 88 млн руб. или 21,5% — за счет собственных доходов. Доля расходов за счет заработанных средств по сравнению с 2023 годом увеличилась, рассказал руководитель учреждения Олег Шувалов на заседании комиссии думы Нижнего Новгорода по экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, в 2023 году парк заработал 17% своих расходов, в 2022 году — 11%. Большую часть бюджета учреждения составляют субсидии. В 2024 году оно получило из горбюджета 320,4 млн руб. Общие доходы парка составили 427,7 млн руб., из которых 95,2 млн руб. — средства от приносящей доход деятельности, включая страховку за пожар, еще 12,3 млн руб. составил грант Фонда президентских инициатив на джазовый фестиваль.

Общие расходы парка в 2024 году составил 408,8 млн руб., из них 74,4 млн — на содержание территории, 63,3 млн руб. — на культурно-массовые мероприятия, 58,9 млн — на ледовый каток, 54,8 млн — на безопасность, 52,2 млн — на зарплату.

Штат учреждения насчитывает 60 сотрудников, девять должностей сейчас вакантны.

На 2025 год парку утвердили 301,1 млн руб. субсидий, план по собственным доходам составляет 75 млн руб. Но, отметил господин Шувалов, учреждение будет стремиться заработать больше.

Посетителей парка за 2024 год насчитали более 5 млн человек, из них 750 тыс. побывали на 31 культурно-массовом мероприятии. Ледовый каток посетили 59 тыс. человек, включая 10 тыс. человек из льготных категорий граждан, в основном семей участников СВО.

Зампред гордумы Николай Сатаев напомнил, что ранее поднимали вопрос о бесплатном доступе на каток детей. Олег Шувалов в ответ сказал, что бесплатно могли кататься дети только до семи лет. Как писал «Ъ-Приволжье», депутаты не один год поднимали вопрос о бесплатном катке в парке детям до 16 лет, однако мэрия этот вопрос отклонила.

Галина Шамберина