Прокуратура проводит проверку после увольнения врачей из кузбасского медцентра

В Новокузнецке более 100 медиков уволились из государственного фтизиопульмонологического центра им. И.Ф. Копыловой после снижения им размера зарплат на 40%. Врачи опубликовали открытое письмо в издании «Город новостей». По словам врачей, волна сокращений, а также уменьшение заработной платы последовала после присоединения Новокузнецкого клинического противотуберкулезный диспансера к центру им. И.Ф. Копыловой.

В прокуратуре Кузбасса «Ъ-Сибирь» сообщили, что по этой публикации организована проверка.

Головное учреждение «Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра им. Копыловой» находится в Кемерове, также в него входят подразделения в Анжеро-Судженске, Белово, Калтане, Ленинск-Кузнецком, Мариинске, Междуреченске, Новокузнецке, Прокопьевске, Таштаголе и Юрге. Общая коечная мощность составляет более 1,3 тыс., следует из данных на сайте организации. Учреждение с апреля 2022 года возглавляет вице-спикер горсовета Кемерова Кирилл Сибиль («Единая Россия»).

Александра Стрелкова