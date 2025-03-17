Адвокат назвал фейком планы Ефремова на «чудовищную движуху» после УДО

Новость о телефонном разговоре Михаила Ефремова, где упоминается некая «чудовищная движуха» в связи с освобождением актера по УДО, является фейком, сообщил адвокат артиста Юрий Падалко. Юрист назвал публикацию провокацией в преддверии заседания суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это фейк. Кто-то явно специально пытается подать негатив на общественное мнение перед судебным заседанием»,— сообщил господин Падалко в разговоре с РБК.

Господин Падалко пояснил, что каждый осужденный может звонить по определенным номерам, согласованным с руководством колонии. Как правило, в этот список включаются ближайшие родственники заключенного.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал аудиозапись якобы телефонного разговора Михаила Ефремова с другом, в которой он пообещал устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области сразу после выхода из колонии.

В конце февраля этого года актер Ефремов подал прошение об условно-досрочном освобождении. Оно было зарегистрировано в Алексеевском райсуде 25 февраля. Заседание назначено на 24 марта.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП в пьяном виде (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). В октябре апелляционная инстанция сократила срок на полгода. С ноября артист находится в колонии.