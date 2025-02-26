Михаил Ефремов, отбывающий срок в белгородской колонии, попросил об УДО

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии №4 в белгородской Алексеевке, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Оно было зарегистрировано в Алексеевском райсуде 25 февраля. Заседание назначено на 24 марта. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ефремов (в маске) во время оглашения приговора в суде первой инстанции

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Михаил Ефремов (в маске) во время оглашения приговора в суде первой инстанции

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП в пьяном виде (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). В октябре апелляционная инстанция сократила срок на полгода. С ноября артист находится в колонии.

В основу уголовного дела легло ДТП на Садовом кольце в Москве, которое произошло в июне 2020-го. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. Последний скончался от полученных травм в больнице. В крови актера нашли алкоголь и наркотики.

В 2023 году Михаил Ефремов обратился в Алексеевский райсуд с ходатайством о замене неотбытой части срока принудительными работами. Позже он отозвал заявление.

Алина Морозова