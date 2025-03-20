13 мгновений весны

За счет удачной конфигурации выходных дней на предстоящие майские праздники туристы активно планируют долгие поездки. Продажи путевок могут более чем в полтора раза превысить значения прошлого года. «Деньги» выяснили, где россияне проведут майские праздники и сколько это будет стоить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Последний месяц весны для россиян в этом году начнется с четырехдневных первомайских каникул и после самой короткой рабочей недели продолжится четырехдневным празднованием 80-летия Дня Победы. В общей сложности в мае будет целых 13 выходных и праздничных дней.

Надо ли говорить, что путевки на майские уже сейчас пользуются большим спросом. Объем продаж организованных туров на 1–11 мая в этом году вырос на 59%, подсчитали в Travelata.ru. Аналитики «Слетать.ру» зафиксировали увеличение на 77,3%. В Level.Travel отмечают прирост на 77% год к году. Чаще всего, по данным сервиса, туристы планируют поездки по России — на 4–6 дней и за рубеж — на 7–10.

В «Островке» говорят, что в России на предстоящие майские праздники сделано на 38% больше бронирований размещения, чем годом ранее.

Количество проданных авиабилетов в страны дальнего зарубежья на те же даты, по оценкам «Яндекс Путешествий», за год выросло в два раза, ближнего — на 74%. Внутри страны динамика оценивается в 28%. В «Авиасейлс» замечают, что доля зарубежных направлений в майских продажах за год увеличилась с 34% до 43%.

Выросшую активность путешественников на праздники директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев связывает с удачной конфигурацией выходных дней. Подобрать варианты путешествий стало существенно легче. Аналитики Level.Travel говорят, что, планируя путешествия, россияне часто также захватывают даты перед праздничными датами начиная с 26–28 апреля. На эти дни вылет планируют 23% туристов.

Дополнительные дни отдыха смогут компенсировать россиянам неудачные с точки зрения организации поездок выходные на 23 февраля и 8 Марта. На эти праздники количество дней отдыха в российских отелях сократилось на 9% и 13,5% соответственно, следует из данных TravelLine.

Внутренние направления

Доля российских направлений в структуре организованных продаж путевок небольшая и, по данным Travelata.ru, составляет 6% против 10% годом ранее. Средний чек при этом вырос на 21,6%, до 88,4 тыс. руб. Из данных «Слетать.ру» видно, что рост спроса на туры по России год к году оказался более скромным, чем по рынку в целом, составив 12,7%. В основном путешественники отправятся в Краснодарский край (22,6% бронирований), Санкт-Петербург (9,2%), Калининградскую область (8,5%) и Кавказские Минеральные Воды (6,5%). Господин Козырев из Travelata.ru отмечает повышенный спрос на поездки в Санкт-Петербург, называя его особенностью нынешних майских продаж.

Средняя цена бронирования размещения в России на майские праздники, по данным «Островка», за год выросла на 19%, до 5,2 тыс. руб. Заметнее всего, по данным сервиса, спрос на размещение на майские праздники за год увеличился в популярных экскурсионных локациях, санаторно-курортных объектах и исторических городах, говорят в «Островке». Так, количество бронирований в Великом Новгороде и Туле за год выросло в два раза, в Костроме — на 68%, Кисловодске — на 58%, Пскове и Ярославле — на 43%.

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Зарубежные ориентиры

Карта путешествий на майские праздники часто может отличаться от наиболее востребованных направлений весны и лета: дополнительные выходные люди часто используют для краткосрочных поездок выходного дня, констатируют в «Яндекс Путешествиях». Но приоритеты самостоятельных туристов остаются стабильными.

Согласно Travelata.ru, наиболее популярное направление организованных поездок на майские праздники — Турция. Хотя ее доля в структуре бронирований за год сократилась на семь процентных пунктов, до 51%. Средний чек при бронировании поездки за год вырос на 18,6%, до 220,2 тыс. руб. Потеря позиций Турции произошла в том числе за счет роста популярности Египта. На него на предстоящие майские праздники приходится 18% продаж против 13% годом ранее. Средняя цена бронирования за год увеличилась на 18%, до 272,2 тыс. руб., отмечают в Travelata.ru.

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Третье по популярности у организованных туристов зарубежное направление — ОАЭ. Но их доля, согласно «Слетать.ру», год к году сократилась на 1,2 процентного пункта, до 7,8%. Средний чек при этом увеличился незначительно — на 4,2%, до 225,1 тыс. руб. Таиланд, по подсчетам аналитиков, стал единственным из востребованных направлений организованного туризма, показавшим снижение цен. Цена бронирования за год сократилась на 16,7%, до 171,6 тыс. руб. В общей структуре продаж организованных туров на майские праздники страна формирует 3,9% спроса.

В «Слетать.ру» отмечают, что многократный рост спроса на майские праздники среди организованных туристов в этом году показывают также Китай, Мальдивы и Тунис. Но доля каждой из этих стран в общей структуре продаж сейчас составляет менее 3%. Выросший интерес непосредственно к Тунису в Level.Travel связывают с открытием в конце апреля полетной программы в страну.

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Праздничная наценка

Олег Козырев говорит, что средний чек при бронировании поездок на период с 11 по 31 мая составляет 226 тыс. руб. и лишь на 1,7% ниже аналогичного значения на период с 1 по 11 мая. По подсчетам «Слетать.ру», единственным заметно подорожавшим направлением именно на период праздников стала Турция. Средний чек при покупке туров в страну с начала апреля вырос почти на 40%. Но связано это может быть не только с праздничными датами, но и с началом пляжного сезона на Средиземном море. В случае в Египтом средняя цена бронирования с апреля по май выросла на 5,9%, Таиландом — на 8,2%. ОАЭ в условиях ограниченного спроса показали снижение на 24,2%.

Для самостоятельных путешественников разница может оказаться более ощутимой. Так, в «Островке» отмечают, что в период 1–11 мая цена забронированной ночи в среднем на 24% выше, чем во второй половине апреля, и на 16% — второй половины мая. Перелеты в праздничные даты обычно также обходятся дороже, констатируют в «Авиасейлс». По подсчетам сервиса, средний чек на билеты после праздников в этом году в среднем на 7% ниже, чем в праздничные дни. Год назад разница была меньшей, составляя всего 3%. В «Яндекс Путешествиях» отмечают, что с существенной выгодой путешествовать по стране можно в апреле, когда билеты стоят в среднем на 28% дешевле, чем в мае.

Александра Мерцалова