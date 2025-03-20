Госдолг пошел в массы

Впервые за четыре года Минфин досрочно выполнил квартальный план по заимствованиям на внутреннем рынке. Гособлигации активно покупают не только банки и институциональные инвесторы, но и физические лица. Инвесторы надеются на смягчение монетарной политики ЦБ и пытаются зафиксировать высокие ставки на длинном горизонте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В начале 2025 года Минфин провел традиционную корректировку тактики заимствований на долговом рынке. Если в конце минувшего года основной упор делался на размещение ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ-ПК), то с начала нового года начал предлагать только ОФЗ с постоянным купоном (ОФЗ-ПД). Схожей тактики он придерживался и в предыдущие два года, разбавляя выпуски ОФЗ-ПД облигациями с плавающим номиналом, так называемые инфляционные ОФЗ. Результаты первых аукционов свидетельствовали о низком спросе на предлагаемые Минфином бумаги, средний объем заимствований в один аукционный день в январе составил лишь 43,6 млрд руб., что почти вдвое ниже результатов аналогичного периода 2024 года.

Ситуация кардинально изменилась в феврале на фоне возобновившихся контактов США и России. Начиная с 12 февраля Минфин начал размещать в ходе одного аукционного дня ОФЗ на 192–224 млрд руб. Аналитик долгового рынка «Ренессанс Капитала» Владимир Василенко обращает внимание, что по итогам февраля был установлен рекорд по месячному объему размещения ОФЗ с фиксированной доходностью (более 671,9 млрд руб. по номиналу, что на 25% выше максимума марта 2021 года). В итоге уже в начале марта, а точнее, по итогам аукциона, состоявшегося 5 марта, министерство смогло досрочно выполнить план по заимствованию, установленный на этот квартал на уровне 1 трлн руб. С учетом аукционов, состоявшихся 12 марта, план был перевыполнен уже на 25%.

Ранее Минфину удавалось досрочно выполнить квартальный план по заимствованиям на внутреннем рынке более четырех лет назад. В четвертом квартале 2020 года министерство смогло привлечь 2,4 трлн руб. при плане в 2 трлн руб. Но в тот раз почти 90% средств пришлись на облигации с переменным купоном, и лишь немногим более 10% обеспечили аукционы ОФЗ-ПД.

Оптимистичные ожидания

Возросший интерес инвесторов к госдолгу связан с несколькими факторами, роль которых заметно выросла после возобновления переговоров между Россией и США: ожидания снижения геополитической напряженности, укрепление рубля, постепенное замедление инфляции и первые признаки снижения инфляционных ожиданий не только у граждан, но и у бизнеса. «В результате инвесторы окончательно поверили в то, что цикл повышения ключевой ставки завершен и в ближайшие кварталы может начаться цикл снижения ставки. Рыночный консенсус ожидает снижения ключевой ставки к концу года до 17–18%»,— полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В начале марта советник председателя Банка России Кирилл Тремасов не исключил, что на ближайшем заседании, которое состоится 21 марта, совет директоров может рассмотреть и сценарий снижения ключевой ставки. Притом что на февральском заседании ЦБ рассматривал либо повышение ставки, либо сохранение ее на неизменном уровне (ставку сохранили на рекордном уровне в 21%). «Есть ощущение переломной точки. И в такой точке всегда разброс видений очень большой. Не удивлюсь, если на мартовском заседании мы будем рассматривать и снижение ставки, и будут голоса и за повышение ставки»,— заявил господин Тремасов в кулуарах конференции Cbonds & Smart-Lab.

В таких условиях возобновился рост цены гособлигаций. Если в январе индекс Московской биржи государственных облигаций RGBITR снизился на 1,7%, то уже в феврале прибавил 4,5% и вернулся к уровням, на которых он находился годом ранее. В марте удалось обновить исторический максимум, достигнув 10 марта 644,16 пункта. Это на 3,9% выше значений конца февраля и на 6,7% выше конца минувшего года. Рост индекса отражает повышение цен ОФЗ и снижение их доходностей. С начала года доходности краткосрочных госбумаг снизилась в среднем на 0,7 процентного пункта (п. п.), до 16,5–20,9%, причем только с первой декады февраля они потеряли 0,78 п. п. Более существенно снизились ставки по среднесрочным и долгосрочным бумагам, соответственно на 1 и 0,5 п. п. с начала года, до 15,1–15,8% и 14,6–15,4% годовых.

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От общего к частному

В условиях стремительно падающих доходностей и ожиданий разворота денежно-кредитной политики Банка России инвесторы традиционно предъявляют повышенный интерес на облигации с фиксированным купоном. «Смягчение геополитического фона, а также рост уверенности участников рынка в достижении пика по жесткости ДКП Центрального банка РФ подтолкнуло управляющие компании и банки проводить активную ребалансировку портфелей с целью фиксации максимальных доходностей на длинные горизонты»,— отмечает портфельный управляющий УК «Тринфико» Екатерина Горбунова.

Ключевыми показателями гособлигаций по традиции выступают системно значимые кредитные организации (СЗКО), о чем свидетельствуют данные Банка России. По оценке «Денег», основанной на данных ЦБ, по итогам января—февраля СЗКО приобрели ОФЗ на 370,5 млрд руб. и с долей 46,7% заняли лидирующие позиции на рынке. Но по сравнению с показателями четвертого квартала 2024 года их доля на рынке сократилась на 24 п. п. В то же время выросла доля менее крупных банков и некредитных финансовых организаций: с 16,9% до 21,58% и 1,3% до 5,2% соответственно. Сильнее всего усилили влияние на рынке доверительные управляющие, которые с начала года приобрели облигации на 148,4 млрд руб. и заняли 18,7% рынка, тем самым их доля выросла в пять раз. «Для крупных банков и фондов участие в аукционах ОФЗ — зачастую единственная возможность получить необходимый объем выпуска, что и обусловило столь успешные результаты аукционов в феврале—марте»,— поясняет Екатерина Горбунова.

Частники идут на аукционы

Банк России, Московская биржа и профучастники отмечают увеличившуюся роль частных инвесторов на аукционах Минфина. По данным Московской биржи, в январе частные инвесторы на аукционах ОФЗ приобрели облигации на 16,3 млрд руб., или 6,3% от всего объема размещений, в феврале покупки выросли до 44,6 млрд руб., или 9,3% от объема размещений. Об этом говорят и данные по числу выставляемых заявок на аукционах Минфина. Если в прошлом году число заключенных сделок за один аукционный день редко превышало пару сотен, то в феврале—марте 2025 года количество сделок стабильно превышает 500 шт.

При этом, как отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак, основной прирост числа сделок идет за счет небольших заявок, объемом до 100 тыс. руб. На последних аукционах на них пришлось до 80% от общего числа совершенных сделок.

Возможность участвовать в аукционах Минфина частным инвесторам предлагают многие крупные брокеры. В «Финаме» говорят, что такую возможность их клиенты получили еще в 2010 году. Руководитель управления корпоративных финансов компании Алексей Курасов рассказал, что в личном кабинете или мобильном приложении в разделе первичных размещений есть специальная кнопка для выставления заявок. По его словам, доступ открывается вечером накануне аукциона и такие операции могут совершать любые инвесторы. «Мы предоставили нашим клиентам возможность участвовать в аукционах ОФЗ в приложении "СберИнвестиций" в середине прошлого года. Также клиентам доступна подача заявок на участие в аукционах через голосовой деск»,— рассказала «Деньгам» руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова.

Доступ к первичному рынку имеет неограниченный круг инвесторов, как из-за наивысшего кредитного рейтинга эмитента, так и минимального объема заявки, который с учетом текущих цен на размещаемые ОФЗ — менее 1 тыс. руб. «Участие в аукционах ОФЗ может быть интересно в первую очередь по двум причинам. Во-первых, это возможность приобрести большой объем бумаг по единой цене. Во-вторых, это наличие премии к вторичному рынку. Для розничного инвестора, конечно, вторая причина намного более существенна. Премия предполагает, что купить облигацию на размещении может быть выгоднее, чем на вторичном рынке»,— поясняет госпожа Кубезова.

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Потенциал ограничен

Однако инвесторы должны помнить, что покупка ОФЗ с постоянным купоном в условиях сохраняющейся неопределенности в дальнейшей ДКП сопряжена с риском снижения цен, если ожидания по ставке не оправдаются. Так было в начале 2024 года, когда многие профессиональные участники рынка ожидали начала цикла снижения ключевой ставки и активно скупали длинные гособлигации. Но на фоне высокой инфляции регулятор объявил о повышении ставки и к концу года довел с 16% до 21%. Как итог, все облигации упали в цене, а доходности выросли. Несмотря на паузу, взятую ЦБ в конце минувшего года, риски ее повышения сохраняются, о чем говорит февральский прогноз регулятора по средней ставке на этот год, он был повышен с 17–20% до 19–22%. Это подразумевает возможность ее увеличения до 23%.

Даже если повышения ставки не произойдет, сильного роста цен длинных облигаций тоже не стоит ждать. Екатерина Горбунова обращает внимание, что рынок уже фактически заложил в котировки снижение ключевой ставки до уровня 16%. Но и такое снижение, по ее мнению, пока выглядит чрезмерным, поскольку улучшения макроэкономических характеристик еще не произошло. Геополитическая нестабильность может нести риски для ценовых колебаний длинных облигаций. «В этой связи думается, что частным инвесторам целесообразнее собирать понятные корпоративные новые облигации с постоянными купонами, которые размещаются на 1–3 года. Для управляющих долгосрочными средствами сейчас может быть неплохой период для релокации. Особенно для тех, кто имеет возможность уберечь портфель от волатильности, положив длинные выпуски до погашения, поскольку оценка таких бумаг подразумевает плавный рост в течение периода до погашения бумаги»,— отмечает госпожа Горбунова.

Татьяна Палаева