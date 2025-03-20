«Чрезвычайно трудно судить о России с позиций здравого смысла»

(Из статьи Джона Кейнса «Беглый взгляд на Советскую Россию», опубликованной в Великобритании в 1925 году)

Ленинизм — странная комбинация двух вещей, которые европейцы на протяжении нескольких столетий помещают в разных уголках своей души,— религии и бизнеса… бизнес, подчиняющийся такой религии, вместо того чтобы развиваться по своим независимым законам, становится крайне неэффективным.

Как мне принять теорию, которую необходимо принимать как Библию — вне и выше всякой критики,— но которая похожа на устаревший учебник по экономике, не просто научно неправильный, но читаемый без всякого интереса и к современному миру неприменимый?

В будущей России, видимо, карьера «делающего деньги» человека просто невозможна как доступная в силу своей открытости для респектабельного человека сфера деятельности, как и карьера вора-взломщика либо стремление научиться подлогам и хищениям.

Даже при низком уровне эффективности система все же функционирует устойчиво.

Советское государство не настолько неэффективно, чтобы не могло иметь возможности выжить. Оно прошло через более тяжелые времена по сравнению с нынешними. Оно создало организацию, охватывающую всю сферу активной экономической жизни, но и неэффективную с точки зрения нормальных стандартов, хотя способную преодолеть хаос и разруху. Оно задает стандарты жизни, но более низкие, чем наши, правда, защищающие от голода и смерти, обеспечивающие даже некоторый комфорт.

Будучи экономистом, я не могу допустить, что русский коммунизм сделает какой-либо вклад, имеющий интеллектуальную или научную ценность, в решение наших собственных экономических проблем.