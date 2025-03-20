Золотая лихорадка

Мировые инвесторы активно скупают золото. С начала года активы фондов, ориентированных на инвестиции в благородный металл, выросли более чем на 100 тонн, до 2,76 тыс. тонн. Институциональные инвесторы уходят в «тихую гавань» на фоне политики, проводимой американским президентом. Российские инвесторы в общем тренде, но для них металл — это в первую очередь альтернатива «токсичным» валютам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

По данным Bloomberg, в начале марта активы биржевых фондов, ориентированных на вложения в золото, достигли 2,76 тыс. тонн — максимума с декабря 2023 года. Уверенный рост вложений в драгоценный металл продолжается с начала года, и за это время активы фондов прибавили свыше 100 тонн, причем 81,5 тонны поступили с начала февраля. Более высокими темпами запасы золота в ETF росли весной 2022 года, после начала СВО они прибавили более 200 тонн, достигнув 3,33 тыс. тонн.

О росте интереса международных инвесторов к золоту говорят и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке «Денег», основанной на отчетах Bank of America (BofA, учитывают данные EPFR), общий объем средств, поступивших с начала года в золотые фонды, составил $13,7 млрд. Причем только за последние четыре недели, завершившиеся 12 марта, чистые вложения в такие фонды составил почти $10 млрд — максимальный на таком интервале времени показатель за всю историю наблюдений BofA.

Крупнейшими покупателями акций золотых фондов стали инвесторы Северной Америки. По данным World Gold Council, североамериканские фонды привлекли в феврале $6,7 млрд. Из них $5,6 млрд было инвестировано в два крупнейших мировых фонда, расположенных в США: SPDR Gold Shares и iShares Gold Trust. Общий приток стал сильнейшим для региона с июля 2020 года. Интерес к таким инвестициям со стороны американцев, как отмечают управляющие, связан с обещанными налоговыми послаблениями, которые призваны стимулировать локальные компании, но неизбежно разгонят дефицит бюджета США. Уже сейчас он превысил $2,2 трлн, но рынки закладывают в котировки дефицит более глубокий. Это негативно сказывается на долларе, курс которого по отношению к основным валютам мира просел на 4%. «Инвесторы хеджируют валютные риски через золото и длинные бонды. С учетом, что реальные ставки почти обнулились, десятилетние UST дают 4,3% при инфляции 3,8%. Это классический катализатор спроса на золото»,— полагает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

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Ключевой же причиной массовой скупки золота в мире, как и три года назад, стали действия новой администрации Белого дома. В начале февраля США ввели пошлины в отношении товаров из Канады, Мексики и Китая. В марте введены пошлины на продукцию из Европы. «Фактор политической нестабильности, равно как и экономической и любой другой, это всегда повод иметь золото в своем портфеле»,— считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Добавляет популярности золоту снижение доверия к правительствам некоторых стран. По данным отчета Bank of America, действующие главы стран или правительств сменились на 27 из 33 прошедших в 2024 году в мире выборах. Одна из самых напряженных ситуаций — в Европе. Аналитики американского банка обращают внимание на Великобританию, Германию и Францию, где основные политические партии получили, соответственно, самую низкую долю голосов с 1918 года (57%), с 1928 года (49%) и с 1945 года (36%). «Инвесторы сейчас закладывают в цены сценарий дальнейшего политического раскола, а значит, выход из рискованных активов и рост позиций в защитных инструментах — классическая стратегия хеджирования нестабильности»,— отмечает Алена Николаева.

Растет спрос на золото и в России. По данным Investfunds, в феврале все российские розничные фонды, инвестирующие в золото, привлекли около 3 млрд руб., что на 38% выше привлечений января. С начала года такие инвестиции превысили 5 млрд руб., а активы фондов достигли 47 млрд руб. Спрос на золото со стороны российских инвесторов связан с сокращением набора доступных валютных инструментов для сбережений после 2022 года. «Возможности для покупки иностранных ценных бумаг сильно урезаны и сопряжены с повышенными инфраструктурными рисками, ставки по оставшимся валютным депозитам стали очень скромными, а замещающие и квазивалютные облигации на внутреннем рынке имеют ограниченную ликвидность. К тому же выплаты по многим из этих облигаций идут в рублях»,— отмечает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. Покупка пая «золотого» фонда, подчеркнул Дмитрий Скрябин,— наиболее выгодный способ приобретения золота как с точки зрения экономики (минимальные спреды, налоговые льготы, сальдирование результата по ПИФам и т. д.), так и с точки зрения удобства покупки и отсутствия необходимости хранить металл и самостоятельно отчитываться в налоговую.

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Поступающие инвестиции в золото оказывают позитивное, но ограниченное влияние на его цену. По данным Investing, 14 марта цена металла впервые в истории превысила уровень $3000 за тройскую унцию. В ходе торгов котировки достигали отметки $3005, что на 14,5% выше значений начала года.

Дальнейшее поведение мировых инвесторов будет зависеть от набора факторов, среди которых и геополитика, и торговые войны, и состояние мировой экономики и инфляции, и ожидания по ставке ФРС США. «Пока совокупность факторов говорит о продолжении спроса на золото, в том числе и со стороны ЦБ»,— полагает Дмитрий Скрябин. Старший аналитик УК «Первая» Иван Авсейко ожидает сохранения стабильного спроса на золото как минимум в краткосрочной перспективе, но не исключает коррекции в объемах покупок в случае повышения реальных процентных ставок и укрепления доллара США. Но и в этом случае эксперт не ждет сильного падения цены металла, так как центробанки останутся его нетто-покупателями. По оценке господина Авсейко, в 2025–2026 годах мировые ЦБ могут покупать в среднем 40–50 тонн, то есть вдвое больше, чем было до 2022 года. «Доля золота в ЗВР многих стран может продолжить рост, особенно в развивающихся экономиках, стремящихся к дедолларизации и усилению независимости»,— добавляет аналитик.

Не все, что блестит Золото — один из самых популярных вариантов, который рассматривают инвесторы, чтобы защитить капитал в периоды экономических потрясений и финансовых кризисов. Для частного инвестора в России покупка золота также предоставляет отличную возможность для диверсификации портфеля, в том числе и на случай девальвации рубля. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин

Фото: предоставлено УК «Альфа-Капитал» Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин

Фото: предоставлено УК «Альфа-Капитал» Инвестиции в золото — это не только инструмент для долгосрочной защиты портфеля, особенно в случае каких-то апокалиптических событий, но и возможность приумножить капитал. В периоды экономической и геополитической нестабильности цены на него, в отличие от котировок акций и облигаций, как правило, идут вверх. Например, в разгар нефтяного кризиса 1973–1974 годов, когда индекс SP&P 500 упал на 56%, цена золота выросла почти в три раза. В нулевые, когда в США разразился кризис доткомов и фондовый рынок обвалился на 45%, золото подорожало на 40%. За последние три года на фоне рисков стагфляции и ужесточения денежно-кредитной политики регуляторами развитых стран «золотой курс» поднялся на 60%, достигнув исторического максимума,— в феврале 2025 года апрельские фьючерсы на золото на CME доходили до $2973 за тройскую унцию. Разумеется, такая динамика цен на золото не могла не привлечь внимания частных инвесторов в России. Тем более что за последние годы доступность драгоценного металла для покупки физлицами заметно выросла. А введенные с 2022 года ограничения на оборот иностранной валюты, которая традиционно использовалась россиянами как инструмент для защиты от девальвации рубля, отмена НДС при покупке, развитие технологий и появление рынка биржевых фондов, делающих покупку золота более экономически разумной по сравнению с физическим металлом, подстегнули интерес инвесторов к этому инструменту. В России значительная часть инвесторов предпочитают покупать физическое золото — слитки и монеты. По данным WGC, в 2024 году россияне приобрели более 34 тонн золота, что на 9% больше, чем в 2023 году. По этому показателю наша страна на 8-м месте в мире. При этом объем покупки золота через обезличенные металлические счета (ОМС) в банках, по различным оценкам, составил в прошлом году всего несколько тонн (например, только через ВТБ инвесторы вложили средства в покупку 760 кг золота). Что касается такого инструмента, как биржевые фонды, инвестирующие в золото, то, по данным InvestFunds.ru, в 2024 году инвесторы вложили в них порядка 5 млрд руб., что, исходя из средней цены покупки золота, эквивалентно приобретению менее 1 тонны металла. Это связано с рядом причин. Во-первых, после заморозки инвестиций в бумаги компаний недружественных стран и ETF многие инвесторы в РФ предпочитают «бумажным инвестициям» обладание реальным слитком или монетой, во-вторых, пока биржевые инструменты покупки золота находятся лишь в начальной стадии развития. Каждый способ инвестиций в золото имеет свои плюсы и минусы. Главное достоинство покупки золотых слитков, монет или ювелирных изделий — физическое владение металлом, который при случае можно продать, поменять, заложить. Но физический металл необходимо где-то хранить, а это всегда ведет к дополнительным расходам: только цена аренды банковской ячейки составляет несколько тысяч рублей в месяц. При ненадлежащем хранении есть риск появления дефектов, что может привести к снижению цены слитка или монеты при продаже. Еще один минус покупки физического металла — сравнительно низкая ликвидность и широкие спреды: разница между ценой покупки и продажи в моменте может достигать 10% и более. Предпочтительным вариантом с точки зрения расходов, безопасности и ликвидности выглядит открытие обезличенного металлического счета. Это доступно для инвесторов даже с небольшим капиталом: к примеру, открыть счет можно даже при покупке 0,1 г золота. Очевидный минус в том, что владельцу ОМС придется самому уплачивать НДФЛ, а кроме того, металлические счета не включены в программу страхования вкладов. В случае закрытия счета инвестор не сможет забрать золото из банка, а получит денежную компенсацию, при этом разница между курсом покупки и продажи может быть столь же значительной, как при операциях с физическим золотом. С точки зрения ликвидности и минимизации расходов наиболее перспективным для инвестора вариантом выглядит покупка бумаг биржевых фондов на золото (БПИФ/ETF). Их несомненное преимущество — ликвидность: купить и продать паи фондов, торгующихся на бирже, можно почти мгновенно в ходе торговой сессии на бирже. При этом паи фондов, так же как и ОМС, обеспечены реальным физическим золотом. Еще одно существенное отличие биржевых фондов — налоговые преимущества при долгосрочном владении паями БПИФа: максимальный налоговый вычет при продаже паев составляет 3 млн руб. за каждый год владения в случае, если инвестор владеет паями не менее трех лет. Для оптимизации расходов владелец паев биржевого фонда может использовать сальдирование, то есть уменьшение налогооблагаемой базы за счет убытков, полученных по другим ценным бумагам. Выгодными могут оказаться и акции золотодобывающих компаний, котировки которых напрямую коррелируют с ценой металла на рынке. В случае покупки таких акций есть возможность не только поучаствовать в динамике роста котировок, но и получить дополнительный доход за счет дивидендов. Наиболее эффективные золотодобывающие компании могут оставаться прибыльными, даже если цена тройской унции идет вниз или стоит на месте,— рентабельность компаний может позволить получать и выплачивать дивиденды акционерам. Из минусов покупки акций — необходимость уплачивать НДФЛ с полученного дохода и риск снижения цены бумаг в случае негативной динамики на рынке или каких-то корпоративных событий. Выбирать оптимальный вариант лучше исходя из собственных целей и предпочтений. Скажем, покупка физического металла больше подходит для консервативных инвесторов, которые готовы держать его очень долгий срок — возможно, что и десятки лет, и при этом у них есть возможность хранить его в безопасности и оплачивать эти расходы. Для инвестиций на 3–5 лет лучше подойдут ОМС и биржевые фонды. Фьючерсы на золото и акции золотодобывающих компаний подойдут для инвесторов с агрессивным риск-профилем, готовых взять на себя риск серьезных убытков в случае просадки рынка. При этом нужно отметить, что популярность БПИФов, инвестирующих в золото, растет высоким темпом. В прошлом году объемы покупки золота через биржевые фонды выросли более чем в 2,5 раза. Несомненно, с увеличением вовлеченности населения в инструменты фондового рынка доля «золотых БПИФов» в инвестициях физлиц в этот драгоценный металл продолжит расти. Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»

Татьяна Палаева