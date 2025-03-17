Жилой район «Тишин»: масштабный проект в Ломоносовском районе

В поселке Новоселье стартовали продажи жилого района «Тишин» от ГК «Едино» (СК «ЛенРусСтрой»). Новый проект комфорт-класса объединяет современную архитектуру, продуманную инфраструктуру и природное окружение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «ЕДИНО» Фото: ГК «ЕДИНО»

Проект для жизни

Жилой район «Тишин» расположен в поселке Новоселье, в окружении Гореловского леса и Шунгеровского заказника. Он занимает территорию 29,66 га и включает семь кварталов с жилыми корпусами высотой 9–12 этажей. В рамках проекта запланированы образовательные учреждения, коммерческие пространства и общественные зоны.

«Тишин» предлагает 4779 квартир различных форматов — от студий до четырехкомнатных лотов. В проекте предусмотрены решения для семей, молодых специалистов и тех, кто работает из дома. Часть квартир имеет увеличенные окна и потолки до 4,27 м, а также планировки с террасами.

Городская среда и технологии

Один из ключевых аспектов проекта — концепция «дворов без машин». В кварталах предусмотрены паркинги, включая стоянки с зарядными станциями для электромобилей. Центральный бульвар длиной 1 км объединит зоны отдыха, велодорожки, спортивные площадки и прогулочные маршруты.

Жилой район спроектирован с учетом современных технологических решений. В зданиях внедрена система «умный дом» с возможностью дистанционного управления климатом и безопасностью. В подъездах установлены видеокамеры, доступ осуществляется по цифровым ключам.

«Город сегодня — это не просто стены и башни, а в первую очередь люди, их комфорт, безопасность и благополучие. Мы создаем жилой район "Тишин" не только для сегодняшнего дня, но и с расчетом на будущее. Он не устареет сразу после сдачи, а будет развиваться вместе с жителями, становясь все более интеллектуальным и удобным»,— говорит Максим Жабин, директор по развитию ГК «Едино».

Инфраструктура и развитие локации

В рамках проекта предусмотрено строительство двух детских садов (по 250 мест) и школы на 1050 учащихся с Центром прикладных искусств. На первых этажах зданий расположатся магазины, кафе и сервисные предприятия.

Перспективы проекта

Первая очередь жилого района уже поступила в продажу. Проект планируется реализовать поэтапно, с учетом развития инфраструктуры локации.

Офисы продаж ГК «Едино» (СК «ЛенРусСтрой») +7 (812) 701-02-11

Официальный сайт: tishinathome.com

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