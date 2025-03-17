Прокат электросамокатов и велосипедов в Москве приостановили из-за снегопада

Прокат электросамокатов и велосипедов в Москве приостановлен из-за снегопада и гололеда, сообщили в столичном дептрансе. Сервисы аренды возобновят работу с возвращением плюсовой температуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасными»,— говорится в сообщении пресс-службы. Владельцев личных самокатов и велосипедов в департаменте призвали отказаться от поездок в непогоду и пользоваться городским транспортом.

Об открытии сезона проката в дептрансе сообщили 15 марта. Тогда в ведомстве отмечали, что в этом году сезон открыт на неделю раньше из-за «прихода в город климатической весны». На старте жителям Москвы и Подмосковья были доступны 60 тыс. электросамокатов и 9 тыс. электровелосипедов.

Утром 17 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву вернулась «мини-зима». На метеостанции ВДНХ в ночь на 17 марта зафиксировали температуру –0,7°C. В Подмосковье столбики термометров опускались до –10,7°C. Согласно прогнозу Гидрометцентра, минусовые температуры сохранятся до конца недели.

Полина Мотызлевская