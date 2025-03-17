Республика Татарстан заняла 8-е место среди регионов страны с самыми высокими зарплатами программистов. В регионе айтишникам готовы предложить 135,9 тыс. руб. в месяц, при этом ожидаемой зарплатой соискателей значится 103,7 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-10 регионов России по уровню зарплат программистов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-10 регионов России по уровню зарплат программистов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первые две строчки рейтинга заняли Москва и Санкт-Петербург, где разработчикам готовы платить 205,1 тыс. и 161,1 тыс. руб. соответственно. Это превышает ожидания соискателей на 20 тыс. и 10 тыс. руб.

Чувашская Республика заняла 43-е место, там программистам готовы платить 100 тыс. руб. в месяц, что на 1,5 тыс. руб. больше ожидаемой зарплаты соискателей.

Марий Эл на 46-м месте, где IT-специалистам предлагают 95 тыс. руб., и это на 12,1 тыс. руб. меньше ожиданий соискателей в этой сфере.

По данным за март медианная заработная плата программиста в России составляет 150 тыс. руб.

Артём Дергунов