Экс-начальник ГУ МВД по Пермскому краю стал замглавы администрации губернатора

Генерал-лейтенант Александр Щеглов, возглавлявший ГУ МВД по Пермскому краю с 2020-го по декабрь прошлого года, с 17 марта назначен замглавы администрации губернатора. По данным «Ъ-Прикамье», он будет отвечать за взаимодействие с федеральными и муниципальными органами власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Щеглов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Щеглов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, на минувшей неделе об увольнении с госслужбы объявил замглавы администрации Константин Лызов. Господин Лызов курировал вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления .

Александр Щеглов был назначен на должность начальника ГУ МВД по Пермскому краю в ноябре 2020 года. До этого господин Щеглов возглавлял УМВД по Забайкальскому краю. В декабре прошлого года он уволился из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию.