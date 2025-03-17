Старикам здесь и место

Пожилым россиянам лучше всего жить в Москве и Санкт-Петербурге. Таковы результаты рейтинга качества жизни людей старшего возраста, который подготовил исследовательский проект «Если быть точным». Главный показатель в нем — ожидаемая продолжительность жизни для 55-летних: по итогам 2023 года в среднем по стране она составила рекордные 24,5 года, а в Москве и Петербурге – 29,8 и 26,5 года соответственно. В Москве, по данным вице-мэра Анастасии Раковой, более 1 тыс. человек уже отметили свое столетие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проект «Если быть точным» (исследует социальные проблемы на основе открытых данных) представил рейтинг регионов по уровню жизни людей старшего возраста. Он основан на статистике Росстата и информации Российской базы данных по рождаемости и смертности за 2023 год (более свежие данные еще не публиковались). В основу рейтинга легли четыре показателя: ожидаемая продолжительность жизни; доля людей старше трудоспособного возраста с доходами ниже прожиточного минимума; доля занятых людей старше трудоспособного возраста; доля людей старше трудоспособного возраста, посетивших в последний год минимум одно «досуговое мероприятие» (кино, театр, музей, концерт и т. д.)

Самая благополучная для людей старшего возраста ситуация складывается в Москве и Санкт-Петербурге в основном за счет высокой ожидаемой продолжительности жизни: в 2023 году люди в возрасте 55 лет могли рассчитывать прожить еще 29,8 года в Москве и 26,5 года в Санкт-Петербурге.

Самое низкое качество жизни, по оценкам авторов исследования, в Ингушетии, Чечне и Забайкальском крае. В кавказских республиках главной проблемой является высокая доля бедного населения старше трудоспособного возраста: 26,4% в Чечне и 21,2% в Ингушетии. Забайкальский край «провалился» по ожидаемой продолжительности жизни 55-летних — всего 21,1 года. В десятку регионов с худшим положением людей старшего возраста вошла также Липецкая область, где всего 20,4% граждан старше 55 лет ведут социально активный образ жизни, посещая кино, музеи, концерты и т. д.

«Столица располагает к активному образу жизни и долголетию»,— прокомментировала для “Ъ” выводы исследователей заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она упомянула проект «Московское долголетие», который с 2018 года объединяет оздоровительные, образовательные и досуговые мероприятия для москвичей старшего возраста. По словам Анастасии Раковой, свыше тысячи москвичей уже отметили столетний юбилей, а средняя ожидаемая продолжительность жизни в городе превышает 79 лет. «Развитие медицины в Петербурге и своевременная диспансеризация позволяют петербуржцам заботиться о своем здоровье, что создает основу для реализации программ активного долголетия и увеличения продолжительности активной жизни представителей "серебряного возраста"»,— заявили “Ъ” в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

В правительстве Липецкой области, отвечая на запрос “Ъ”, результаты исследования прямо не прокомментировали, но рассказали, в частности, про проект «Липецкое долголетие», стартовавший в 2021 году: сегодня в нем участвуют более 40 тыс. человек, их число ежегодно растет. Проект включает в себя оздоровительные мероприятия (плавание, йога, скандинавская ходьба, кулинарные мастер-классы, экскурсии), а также культурные и образовательные активности (посещение лекций, выставок, концертов и т. д.). В региональном правительстве также отметили, что по итогам 2023 года показатель ожидаемой продолжительности жизни в регионе составил 72,44 года. В то же время власти региона признают, что доля занятых людей старше трудоспособного возраста в регионе за последние пять лет сократилась с 11,8% до 9,8%.

Получить ответы на запросы, которые “Ъ” направлял в правительства Чечни, Ингушетии и Забайкальского края, на момент публикации не удалось.

Составители рейтинга подсчитали, что в 2023 году в России жили 24,5 млн человек (17% населения страны) в возрасте 65 лет и старше.

В 2014 году таковых было 19,2 млн, или около 13% населения, а в 1950 году на территории РСФСР проживало всего 5 млн человек этой возрастной категории. «Если быть точным» отмечает также рост ожидаемой продолжительности жизни после 55 лет: если в 2014 году он составлял 22,8 года, то в 2023 году достиг рекордных 24,5 года. Аналитики проекта объясняют это так называемым эффектом жатвы: «В пандемию от коронавируса умерли люди, смерти которых иначе пришлись бы на следующие годы».

Исследователи также выяснили, с какими заболеваниями чаще всего сталкиваются россияне старшего возраста. Первое место занимают проблемы системы кровообращения (32% всех новых случаев болезней в 2023 году). С 2015 года заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями выросла на 18%. На втором месте нарушения работы органов дыхания, на третьем — болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. Рост заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями может быть связан с увеличением охвата диспансеризацией — врачи замечают случаи, которые до этого находились «в тени», считает исследователь общественного здоровья Института междисциплинарных медицинских исследований ЕУСПб Артемий Охотин. Гериатр Глеб Краснов не удивлен тем, что россияне живут дольше, чем граждане СССР: основные достижения фармакологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний произошли уже после распада Союза, напоминает он.

Наталья Костарнова; региональная корсеть “Ъ”