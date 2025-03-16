Венгерская оппозиция встала на защиту «теневой армии»

Оппозиционная правоцентристская партия «Тиса» вывела на улицы Будапешта более 50 тыс. человек в знак протеста против решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана начать войну с «теневой армией» своих критиков. Ожидается, что под давлением властей окажутся СМИ и НКО, получающие финансирование из Евросоюза и США. При этом сам венгерский премьер находится в уязвимой позиции — его партия «Фидес» проигрывает в популярности «Тисе», лидер которой призывает к досрочным выборам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Манифестация венгерской оппозиции в Будапеште

Фото: Marton Monus / Reuters Манифестация венгерской оппозиции в Будапеште

Фото: Marton Monus / Reuters

Заявление Виктора Орбана о намерении бороться с «теневой армией» стало продолжением его риторики о необходимости искоренения иностранного влияния. В прошлом месяце политик обещал усилить давление на СМИ и НКО, которые получают финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID) и из фонда миллиардера Джорджа Сороса (фонд Сороса признан в РФ нежелательной организацией).

Высказывание последовало вслед за решением президента США Дональда Трампа прекратить деятельность агентства. Тогда же господин Орбан пообещал доработать венгерское законодательство с учетом необходимости защиты национальных интересов. Его партия «Фидес» в марте представила проект поправок в конституцию, позволяющих высылать лиц с двойным гражданством в случае, если те представляют угрозу суверенитету страны.

В субботу, 15 марта, риторика господина Орбана заметно усилилась: на митинге в честь Национального дня Венгрии он пообещал взяться за журналистов, НКО, политиков и судей, получающих финансирование из-за рубежа.

«После сегодняшних празднеств наступит большая пасхальная уборка, потому что клопы пережили зиму,— сказал господин Орбан.— Мы уничтожим всю теневую армию». Эту же тему он затронул и в своем списке 12 требований к Евросоюзу, опубликованном на его странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ответ на угрозы венгерского премьера лидер оппозиционной партии «Тиса» и когда-то близкий сторонник господина Орбана Петер Мадьяр вывел на улицы Будапешта более 50 тыс. человек.

Они скандировали «Грязный "Фидес"» и «"Тиса" идет». Сам господин Мадьяр, выступая с трибуны, пообещал положить конец 15-летнему правлению премьера. «Те, кто обманывает свой народ, должны оказаться на свалке истории,— заявил лидер "Тисы".— Наше время пришло». Он также анонсировал проведение опроса общественного мнения по 12 ключевым вопросам в области экономики и политики для того, чтобы «услышать голос нации».

За последний год «Тиса» организовала уже несколько крупных акций, в том числе возле здания национального телевидения Венгрии, выступая против «пропагандистской машины». Лидер партии также высказывался за досрочные выборы в апреле 2026 года. По его словам, «Фидес» потеряла популярность и не слышит запросов населения.

Действительно, согласно данным Politico poll of polls, оппозиция имеет 42% поддержки, а партия власти — 38%. Тенденция к росту популярности «Тисы» и падению одобрения «Фидес» наблюдается в Венгрии на протяжении последнего года. Еще в мае 2024 года оппозицию поддерживали только 24%, в то время как партию господина Орбана — 41%. Такой стремительный рост антиправительственных настроений объясняется ухудшающейся экономической ситуацией в Венгрии и несколькими скандалами, в которых оказались замешаны сторонники премьер-министра. Его антиеэсовская позиция также не находит поддержки у значительной части населения.

«Крестовый поход» господина Орбана против СМИ и НКО с иностранным финансированием можно рассматривать как начало предвыборной кампании, которая, вероятно, станет для венгерского премьера самой напряженной за последние годы. Ранее он уже прибегал к зачистке информационного поля — большинство СМИ страны находятся под контролем правительства,— и эта стратегия принесла свои плоды. Теперь же премьер намерен повторить этот успешный опыт.

Вероника Вишнякова