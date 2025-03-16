Мантуров: Россия готова увеличить поставки сельхозпродукции в Катар

В Дохе состоялось пятое заседание совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. На встрече выступил вице-премьер России Денис Матуров. Он заявил, что в структуре товарооборота сельхозпродукции между Россией и Катаром преобладают зерновые культуры: в первую очередь пшеница и ячмень. Россия, добавил господин Мантуров, готова увеличить поставки в эмират — в том числе халяльной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Имея в виду не только обеспечение продовольственной безопасности Катара, но и создание в вашей стране регионального агропромышленного хаба. Среди перспективных экспортных товаров также можно выделить говядину, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия»,— сказал господин Матуров на заседании (цитата по ТАСС).

Двусторонний оборот между странами составляет $100 млн — это, по мнению господина Матурова, «довольно скромный» показатель. Потенциал двустороннего товарооборота он назвал не до конца раскрытым. Он сказал, что для устойчивого развития торгово-экономических связей нужно обеспечить бесперебойные взаиморасчеты.

Кроме того, на заседании в Дохе особый акцент был сделан на промышленном сотрудничестве в энергетическом машиностроении, фармацевтике и судостроении. Также обсуждалось взаимодействие в сферах торговли, инвестиций, финансов, транспорта и цифровых технологий, а также в гуманитарных проектах.