Александр Овечкин открыл калифорнийский счет

Александр Овечкин, который остался без голов в двух первых матчах калифорнийского турне «Вашингтон Кэпиталс», в третьем сделал очередной шаг к снайперскому рекорду всех времен в НХЛ. После того как Овечкин отличился во встрече против «Сан-Хосе Шаркс», разгромленного вашингтонцами — 5:1, российского нападающего от пока владеющего достижением Уэйна Гретцки отделяет всего семь шайб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин (в центре) в матче против «Сан-Хосе Шаркс»

Фото: David Gonzales-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин (в центре) в матче против «Сан-Хосе Шаркс»

Фото: David Gonzales-Imagn Images / Reuters

Вообще-то, если болельщики хозяев площадки вдруг принимаются поддерживать соперников, это выглядит довольно странно. Но в данном случае хоровое скандирование с трибун домашней арены «Сан-Хосе» коротенького «Ови! Ови!» никого, конечно, не удивило.

Вся увлеченная хоккеем Америка сейчас обожает Александра Овечкина. Вся следит за его погоней за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

Шанс выразить симпатии к Овечкину калифорнийской публике выпал в середине заключительного периода. «Вашингтон», который лидирует в регулярном чемпионате НХЛ вместе с «Виннипег Джетс», довольно убедительно громил его аутсайдера. Счет был уже 4:1 в пользу вашингтонцев, а открыть его Дилану Строуму помог как раз Овечкин.

Под занавес матча российский нападающий отличился и сам — выгрыз себе место на переполненном пятачке и подставил клюшку под бросок защитника Мартина Фегервары. Рикошет оказался слишком сложным для соотечественника Овечкина Георгия Романова. Романов с его мизерным опытом выступлений в НХЛ (до сих пор в его послужном списке было лишь два матча в лиге) по ходу матча заменил в воротах «Сан-Хосе» еще одного россиянина Александра Георгиева. Перелом не обеспечил, но в историю попал, став 182-м голкипером, которому довелось пропустить от легенды.

А Александр Овечкин со своим 887-м голом в регулярных первенствах теперь всего в семи от Гретцки.

Тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери признавался, что считает его очень важным для нападающего. Впрочем, понятно почему. Это был третий и последний матч «Вашингтона» в рамках короткого калифорнийского турне. В предыдущих двух он победил — 7:4 — «Анахайм Дакс» и уступил — 0:3 — «Лос-Анджелес Кингс». Александр Овечкин в этих встречах не забивал. Более того, он не так уж часто получал хорошие моменты, чтобы забить. И Карбери подтверждал, что нападающий выглядел чуточку «закрепощенным»: «Вы же видели, что, например, у него были проблемы при игре в большинстве».

Так ведь бывает с теми, кто на пороге великого достижения. Когда оно еще поодаль, все ладится, все склеивается. А потом, когда достижение уже на расстоянии вытянутой руки, то, что ладилось и склеивалось, внезапно перестает получаться. Давление, нервы… Спенсер Карбери это прекрасно понимал и говорил, что надеется на то, что гол в ворота «Сан-Хосе» поможет 39-летнему Овечкину вернуть прежнюю легкость.

Алексей Доспехов