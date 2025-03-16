Рынок подержанных автомобилей в Прикамье сократил темпы роста

По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании Verra, в Пермском крае в феврале 2025 года было зарегистрировано 5735 подержанных легковых автомобилей — это на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Отметим, что в феврале прошлого года на учет в регионе поставили 5664 машины с пробегом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В топ-5 среди самых часто покупаемых подержанных машин вошли Lada, Toyota, KIA, Chevrolet и Renault. Наиболее значительный рост продаж за месяц показали Subaru (+41,9%), SeAZ (+38%) и Audi (+26,6%). Сильнее всего упали продажи Daewoo (–18,8%), UAZ (–17,6%) и Mitsubishi (–16,1%).

В январе 2025 года рынок авто с пробегом увеличился на 8,1% год к году.

Рынок новых легковых машин в феврале впервые с 2022 года показал сильное снижение. Так, в феврале в Пермском крае на учет было поставлено 1287 новых автомобилей, что на 23,3% меньше, чем в феврале 2024 года. В декабре 2024 года сегмент сократился на 4,6% год к году, а самое критичное падение регионального авторынка отмечалось в 2022 году, когда из-за ухода зарубежных автобрендов из РФ сегмент сократился на 59,1%.