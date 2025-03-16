В результате ДТП в центре Москвы пострадали шесть человек

На Кожевнической улице в центре Москвы столкнулись два автомобиля, машина марки BMW въехала в пешеходов на тротуаре. Пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Управление СКР по Москве уточнило, что один из автомобилей въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. Возбуждено уголовное дело.

Среди пострадавших — пять пешеходов и пассажир автомобиля. Все они госпитализированы, угроз их жизни нет, сообщил департамент здравоохранения Москвы.

По данным дептранса Москвы, за последние 12 месяцев водитель BMW получил 25 штрафов. Столичная прокуратура сообщила, что мужчина 1987 года рождения, управлявший автомобилем, был пьян.