Объем отгруженной промышленной продукции в Республике Марий Эл в январе 2025 года вырос до 25,3 млрд руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем отгруженной промышленной продукции в Марий Эл вырос до 25,3 млрд. рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Объем отгруженной промышленной продукции в Марий Эл вырос до 25,3 млрд. рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сравнению с январем 2024 года индекс промышленного производства вырос на 0,5%. Основная доля отгруженной продукции — 91%, или 23 млрд руб., пришлась на обрабатывающие производства, что на 3,3 млрд руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Наибольший рост отмечен в производстве строительных материалов — в 1,7 раза, лекарственных средств — в 1,6 раза, а также в производстве кожи и изделий из кожи — на 24,7%, резиновых и пластмассовых изделий — на 20,2%, химических веществ и химических продуктов — на 12,6%, электрического оборудования — на 7,7%, готовых металлических изделий — на 6,7%, бумаги и бумажных изделий — на 6,6%.

Влас Северин