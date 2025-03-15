Майк Уолц: США найдут всех террористов, которые угрожают Америке
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что Соединенные Штаты Америки будут ликвидировать любых террористов, угрожающих безопасности страны. Об этом господин Уолц написал в социальной сети Х, комментируя ликвидацию лидера ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) в Ираке Абу Хадиджа.
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
«Террористы, где бы вы ни были: вас взяли на заметку. Если вы угрожаете нашей родине, президент (США Дональд) Трамп найдет вас»,— сказал советник президента. Он сопроводил свое сообщение отчетом Центрального командования США о ликвидации исламиста. На видеозаписи демонстрируется удар по автомобилю, в котором передвигался Абу Хадиджа. Командование утверждает, что опознало его тело при помощи ДНК-теста.
Об уничтожении высокопоставленного террориста сообщил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани 14 марта. Абу Хадиджа был уничтожен в ходе совместной операции возглавляемой США коалиции по борьбе с движением и иракских спецслужб. Господин ас-Судани назвал Абу Хадиджа «самым опасным» лидером ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России).