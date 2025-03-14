В Ираке ликвидировали «самого опасного боевика» ИГИЛ

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что спецслужбам Ирака удалось ликвидировать лидера ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) в Ираке. Абдалла Макки Муслих аль-Руфайи, также известный как Абу Хадиджа аль-Ираки, был уничтожен сотрудниками разведывательной службы Ирака при поддержке коалиции по борьбе с исламистской группировкой, возглавляемой США.

По сообщению иракского премьер-министра в социальной сети Х (заблокирована в РФ), исламист занимал должность заместителя халифа группировки. Господин Ас-Судани назвал боевика «самым опасным» лидером запрещенного движения. По сообщениям источников The Washington Post, террорист был ликвидирован в провинции Анбар на западе Ирака с помощью авиаудара.

Как сообщает Erem News, аль-Руфайи стал руководителем филиала Исламского государства (запрещенная на территории России террористическая организация) в январе 2021 года после ликвидации иракскими военнослужащими его предшественника Абу Ясира аль-Иссави. Исламист примкнул к террористической организации в юном возрасте, был схвачен и приговорен к тюрьме по обвинению в терроризме. Однако сумел сбежать и продолжил террористическую деятельность.

В мае прошлого года центральное командование вооруженных сил США сообщило об уничтожении высокопоставленного функционера террористического группировки Усамы Джамаля Мухаммада Ибрагима аль-Джанаби в Сирии. В октябре премьер-министр Ирака объявил о ликвидации так называемого «эмира Ирака» на территории страны.