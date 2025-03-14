Разлива нефтепродуктов при пожаре на нефтебазе в Туапсе не зафиксировано

Разлива нефтепродуктов на базе в Туапсе, где горит резервуар с бензином, не зафиксировано. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава округа Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Пожар на объекте возник минувшей ночью в результате атаки БПЛА. Огонь охватил емкость объемом 20 тыс. тонн бензина, пламя распространилось на территории более 1 тыс. кв. м. По предварительной информации, пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

По данным оперштаба Краснодарского края, спасатели охлаждают стенки горящего резервуара и близлежащие конструкции для предотвращения деформации емкости и распространения огня на другие объекты.

Для ликвидации пожара группировка спасателей увеличена до 172 человек, задействовано 48 единиц техники. Ситуация находится под контролем экстренных служб.

Нурий Бзасежев