В Дагестане загорелся Хрюгский лес

На склоне горы в Дагестане загорелся лесной массив в двух километрах от села Хрюг. Горит около 4 га леса, сообщила пресс-служба управления МЧС по Дагестану.

«Тушение пожара осложняется труднодоступной местностью и отсутствием возможности подъезда специализированной техники»,— рассказали пожарные.

Для ликвидации огня задействовано больше 60 человек. Среди них — 5 сотрудников лесничества, 4 сотрудника МВД, 20 работников МЧС, а также 40 местных жителей, заявили в МЧС. Хрюгский лес — самый крупный лесной массив в высокогорной части Дагестана.