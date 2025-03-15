Научные чтения, вселенная «Смешариков» и «Человек, который принял жену за шляпу»

На следующей неделе в Нижнем Новгороде состоятся «Научные чтения», откроется выставка о жизни города Горького в военное время, пройдут лекции о Древней Греции и старинных снимках нижегородских улиц, а также обсуждение фильма «Человек дождя» и арт-встреча по мультфильму «Смешарики». О наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители на открытии выставки «Сороковые-роковые»

Фото: Нижегородский музей-заповедник Посетители на открытии выставки «Сороковые-роковые»

Фото: Нижегородский музей-заповедник

14 марта в Дмитриевской башне кремля открылась выставка «Сороковые-роковые». Экспозиция расскажет о жизни тылового промышленного города Горького в период Великой Отечественной войны. Основой выставки стали цитаты из дневников и воспоминания горьковчан. Посетители увидят предметы быта, которые помогали выживать в военное время. Выставка будет работать до 10 января 2026 года. Обычный билет стоит 150 руб., льготный (школьники, студенты, пенсионеры) — 100 руб.

16 марта в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной пройдет лекция «Древняя Греция. Между Сциллой и Харибдой» из цикла «Животные в искусстве». Научный сотрудник Нижегородского художественного музея (НГХМ) Маргарита Левашова расскажет, как древние греки воспринимали природу и ее обитателей и как образы животных отражали верования и ценности древнегреческой культуры. Лекция начнется в 14:00, билет стоит 200 руб.

16 марта в католическом храме на Студеной улице состоится концерт «Чарующий орган». Музыкант Екатерина Табакова (Москва) исполнит композиции Фрескобальди, Баха, Буцко, Мендельсона и Райнбергера. Концерт начнется в 14:30. Обычный билет стоит 800 руб., на балкон — 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уличная скульптура в исторической части Городца

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Уличная скульптура в исторической части Городца

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

18 марта в Арсенале в кремле археолог Дмитрий Антонов прочитает лекцию «Археологический Городец — туристический аспект». Специалист расскажет, какие любопытные открытия удалось сделать ученым на улицах древнего города и какие мифы и легенды есть в городецкой истории. Мероприятие начнется в 18:00. Вход свободный, по регистрации.

18 марта в Русском музее фотографии на улице Пискунова откроется выставка Феликса Соколова «Непривычные искажения». Автор экспериментирует с изобразительными возможностями фотографии. В его работах можно увидеть фантастические симфонии света и цвета, сюрреалистический театр, отсылки к мифологическим сюжетам и к истории живописи, созданные при помощи традиционных оптических средств, рассказали в музее. Открытие запланировано на 18:00, вход на него свободный. Выставка будет открыта до 30 марта. Обычный билет в музей стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа фотографа Феликса Соколова «Пляшущие»

Фото: предоставлено Русским музеем фотографии Работа фотографа Феликса Соколова «Пляшущие»

Фото: предоставлено Русским музеем фотографии

18 марта в концертном зале «МТС Live Холл» (бывший «Юпитер») на Октябрьской площади состоится «Шоу трех роялей». Российский коллектив Bel Suono (Кирилл Гущин, Антон Мосенков и Никита Хабин) представит программу «Лучшее», куда вошли произведения из мирового музыкального наследия в авторской обработке. Со сцены прозвучат композиции Вивальди, Чайковского, Баха, Queen, симфонии, баллады, вальсы и танго. Концерт начнется в 19:00, в продаже остались билеты от 2,8 до 4,2 тыс. руб.

18 марта в католическом храме на Студеной улице автор проекта «Вселенская церковь по-русски» Александр Баранов прочитает лекцию «Самая современная книга в Библии». Он расскажет, какой библейский персонаж даст фору всем коучам личностного роста, каков ответ на «главный вопрос жизни, вселенной и всего такого» и какую книгу не хотели включать в состав Библии. Начало в 19:00. Для участия нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители выставки «Хрупкость»

Фото: Арсенал Посетители выставки «Хрупкость»

Фото: Арсенал

18 марта в Арсенале состоится встреча с культурологом Алексеем Старковым «Хрупкость как иллюзия». Участники поговорят об обманчивости хрупкости и о том, что может оказаться за пределами трещин. Мероприятие пройдет в рамках параллельной программы к выставке «Хрупкость». Встреча включает в себя монологи модератора и свободное обсуждение, где участники смогут поделиться своими мыслями и интерпретациями. Беседа начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

19 марта в Усадьбе Гусевых на улице Славянской состоится лекция «Выход в город: нижегородские улицы на старинных фотоснимках». Искусствовед и краевед Антон Марцев расскажет об уличной фотографии в Нижнем Новгороде сто и более лет назад. Встреча начнется в 19:00, билет стоит 950 руб.

19 марта в Арсенале музыковед Ксения Ануфриева прочитает лекцию «Музыка и нейрофизиология» в рамках проекта «Врачебный клуб». Эксперт расскажет, как музыка воздействует на наш организм. Встреча начнется в 19:00. Вход свободный, по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители ИЦАЭ

Фото: ИЦАЭ Посетители ИЦАЭ

Фото: ИЦАЭ

20 марта в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко состоятся «Научные чтения». В 18:00 откроется книгообмен и пройдет квиз «Мировой non-fiction». В 19:00 четыре приглашенных спикера расскажут об одной из прочитанных научно-популярных книг:

директор нижегородского филиала Российского общества «Знание» Александр Митрофанов поделится впечатлениями о книге Леонида Клейна «Бесполезная классика»;

искусствовед и научный секретарь НГХМ Ирина Маршева поговорит о книге Леонарда М. Шлэйна «Искусство и физика: параллельные образы пространства, времени и света»;

музыковед и куратор музыкальных проектов Арсенала Ксения Ануфриева выскажет свое мнение о книге Михаила Матюшина «Баяч будущего»;

врач и ассистент кафедры многопрофильной клинической подготовки ННГУ Нина Щенникова расскажет о книге Петра Талантова «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия».

Поучаствовать в «Научных чтениях» можно бесплатно, по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Человек дождя»/Rain Man. Режиссер Барри Левинсон. 1988 год.

Фото: United Artists, Guber-Peters Company, Star Partners II, Ltd Кадр из фильма «Человек дождя»/Rain Man. Режиссер Барри Левинсон. 1988 год.

Фото: United Artists, Guber-Peters Company, Star Partners II, Ltd

20 марта на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария» пройдет обсуждение книги Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу, и другие истории из врачебной практики» и фильма Барри Левинсона «Человек дождя» (1988). Мероприятие начнется в 18:10. Для участия нужно зарегистрироваться.

21 марта в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» на Горбатовской улице пройдет интерактивная экскурсия «Загадочный мир музея. Как простой предмет становится музейным экспонатом». Слушателям расскажут, любой ли старый предмет может стать экспонатом и какие стадии он должен пройти, прежде чем оказаться в экспозиции. Экскурсия начнется в 12:00, для участия нужно зарегистрироваться.

21 марта на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария» состоится арт-встреча по вселенной «Смешариков». Участники поговорят о чувстве ностальгии, выяснят, какой они Смешарик, и создадут картину с персонажами этого мультика. Мероприятие начнется в 15:00, билет стоит 400 руб.

Какие выставки продолжают работу До 16 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина открыта выставка «Александр Родченко. Революция в фотографии». До 16 марта в Манеже кремля открыта выставка «От Рождества до Масленицы. История, традиции и немного чудес». До 16 марта в Доме губернатора в кремле открыта выставка «Художник "сурового" стиля. Виктор Иванов». До 16 марта в «Терминале А» открыта выставка нижегородской художницы Куты «Падаю». До 16 марта в Русском музее фотографии открыта выставка петербургского фотографа Елены Агафоновой «Изнанка». До 19 марта в корпусе НГХМ «Русское искусство» в кремле открыта выставка графики Павла Рыбакова «Хроники старого города». До 23 марта в «Рекорде» на улице Пискунова открыта выставка нижегородского живописца Олега Вдовина «Париж-плацкарт». До 26 марта в «Рекорде» на улице Пискунова открыты выставка деним-арта белгородской художницы Оксаны Глущенко «Открытое сердце» и фотовыставка Олега Арнаутова «Лес и сад». До 30 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского открыта выставка нижегородского живописца Вячеслава Грачева «Вячеслав Грачев: монолог». До 30 марта в Русском музее фотографии на улице Пискунова открыта выставка «ФотоТОП. Имена» в рамках фестиваля современной российской фотографии. До 6 апреля в «Терминале А» открыта выставка художницы Ксюши Ласточки «You are not alone» и выставка Миши Никатина «Мимолетности». До 6 апреля в Академии «Маяк» на Нижневолжской набережной открыта выставка «Индустриальный арт». До 13 апреля в «Цехе» на Варварской улице открыта выставка французско-японского дуэта медиаартистов NONOTAK «Light isolation». До 13 апреля в Пакгаузе на Стрелке открыта выставка московского художника Юрия Купера «Сфумато».

Подготовила Елена Ковалева